Kinderarzt: Norden verliert Kassenstelle

Vor wenigen Wochen schloss Kinderarzt Alfred Klabuschnigg seine Ordination in Zistersdorf, weil er in Pension ging. Haken an der Sache: Der Mediziner hatte einen Vertrag mit der Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK). Nachdem sich aber kein Nachfolger für die Praxis fand, kam die Kassenstelle nach Engelhartstetten, wo Kinderärztin Ivana Hudekova Anfang Oktober ihre Ordi eröffnete.

„Das ist eine Stunde von Zistersdorf entfernt und für unsere Familien unzumutbar“, schlägt der Zistersdorfer SPÖ-Stadtrat David Schramm Alarm. „Jetzt ist der gesamte nördliche Bezirk ohne Kinderarzt. Das können wir nicht hinnehmen und fordern deshalb eine zusätzliche Kassenstelle für dieses Gebiet“, ergänzt SPÖ-Bezirksparteichef René Zonschits.

Auch Schramm verlangt, dass die Kinderarzt-Kassenstelle für Zistersdorf neu ausgeschrieben wird: „Die Ordination in unserem Ärztezentrum ist ja vorhanden. Es muss also nur ein neuer Mediziner kommen und diese Praxis wieder öffnen.“

Die ÖGK sieht die Lage anders. Sprecherin Viktoria Frieser zur NÖN: „Angesichts der Nachbesetzungsprobleme bei Kinderärzten sind wir sehr froh darüber, dass wir die Zistersdorfer Planstelle innerhalb des Bezirkes besetzen konnten.“ Auch die Stelle in Gänserndorf – die Kinderarzt-Praxis legt den ÖGK-Vertrag mit Ende Dezember zurück – wolle man schnellstmöglich ausschreiben.

