KLAR!-Region kämpft für klimafitte Grünraumpflege

Oft wird es nicht gern gesehen, dass auf Gemeindewiesen ein Teil des Grünwuchses einfach stehen bleibt und sich selbst überlassen wird. „Wir müssen beginnen, Dinge anzupassen und zu ändern, darüberstehen, den Druck aushalten und Vorbild für unsere Mitbürger sein,“ so KLAR!-Manager Alexander Wimmer. Und weiter: „Wenn wir ein bisschen mehr in der Natur einfach stehen lassen, dann schaffen wir ordentliche Lebensräume für viele Arten. Und das ist nicht ,schlampert'. Es wurden in manchen Gemeinden heuer bewusst Flächen stehen gelassen und mit Infoschildern versehen. Nächstes Jahr sollen es noch mehr werden.“

Die KLAR!-Region versuche, verschiedene Interessen zu verbinden und gemeinsam Lösungen zu finden. Wichtig sei, nicht alles radikal abzumähen, sondern bewusst Flächen stehen lassen und so zur Biodiversität beizutragen, indem man Wildkräutern und Blumen wie Gänseblümchen die Chance gibt, sich zu vermehren. Wem eine große Fläche ungemähten Rasens zu unordentlich erscheint, der kann zumindest einen Teil ungemäht stehen lassen. Einzelne „wilde Ecken“ oder eine ungemähte Stelle inmitten des gepflegten Rasens ist für Insekten und andere Tiere bereits eine große Hilfe. „Wenn bei 500 Haushalten jeder nur 2 bis 3m² wild wachsen lässt, haben wir schon viel für unsere Umwelt getan“, so Wimmer abschließend.