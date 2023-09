Klassentreffen nach 60 Jahren: Man schwelgte in Erinnerungen

Es war in den Schuljahren 1961 bis 1963 – also vor mittlerweile sechs Jahrzehnten –, als die Schüler der Handelsschule die Schulbänke in der Handelsschule der Bezirkshauptstadt Gänserndorf drückten. Nun organisierte Lisbeth Janka-Weiß ein Treffen im Marchfelderhof in Deutsch-Wagram.

In ihrer Begrüßungsansprache im Rahmen des Treffens zeigte sich Lisbeth Weiß sehr erfreut, dass insgesamt gleich 29 ehemalige Mitschüler gekommen waren. Bei gutem Essen und kühlen Getränken wurden Erinnerungen an alte, längst vergangene Zeiten wieder aufgefrischt. „Einige unserer ehemaligen Mitschüler hatten sich schon Jahre nicht mehr gesehen. Es war für alle Teilnehmer ein Nachmittag, an den noch viele gerne zurückdenken werden. Die Zeit verging wirklich wie im Flug“, erklärt Lisbeth Janka-Weiß. Vielleicht gibt es ja bald wieder eine Zusammenkunft ...