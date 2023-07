Straße gesperrt: Riesen-Chaos und tobende Autolenker

Auf Facebook machten die Betroffenen ihrem Ärger Luft. Von „unglaublich“, über „ein Witz“ bis zu „Wahnsinn“ und „Frechheit“ konnte man alles lesen. „Ich habe bei der Gemeinde angerufen und gefragt, ob das ihr ernst sei. Der Herr am Telefon hat dann gesagt, dass die Polizei eh schon am Weg ist“, berichtete eine Userin. „Die Polizei ist schon da, weil ich sie angerufen habe, nachdem ich seit über einer Stunde nicht vom Hofer-Parkplatz wegkomme“, setzte ein anderer Poster auf „Selbstjustiz“.

Das Umleitungskonzept sorgt bei Autolenkern für Ärger. Foto: Stadtgemeinde Gänserndorf

„Absolutes Chaos, wir konnten eine halbe Stunde nicht vom Spar-Markt weg. Bitte meidet alles, was in der Nähe ist“, gab eine Userin den wohl besten Tipp. „Ich war grad live dabei. Der Horror dort. Wer plant so etwas?“, fragte ein Poster in die Runde. Sofort wurde die Stadtführung attackiert. „Komplettes Versagen der Gemeinde Gänserndorf!“, meinte eine Posterin.

ÖVP-Bürgermeister René Lobner winkte in der Facebook-Debatte umgehend ab: „Landes- und Bundesstraßen sind nicht im Zuständigkeitsbereich einer Gemeinde. Seitens der Stadtgemeinde haben wir eine Ampelregelung gefordert, diese wurde vom Sachverständigen leider abgelehnt. Wir haben als Gemeinde hier keine anderen Möglichkeiten, bekommen aber das Fett ab ... that's life!“

Folgendes Video auf Facebook zeigt, dass bei der Umleitungsplanung wohl etwas schiefgelaufen ist:

www.facebook.com/reel/624427549789528