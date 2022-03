Krieg in der Ukraine: Erntehelfer dürfen jetzt nicht zu uns

Unsere planbare Welt hat sich in eine mit vielen Fragezeichen verwandelt. Krieg in der Ukraine – mit einer Fläche von 603.000 Quadratkilometern rund sieben Mal so groß wie Österreich ist die slowakisch-ukrainische Grenze gerade mal 417 Kilometer Luftlinie von Angern entfernt. Die Ukraine ist ein großes Land. Bis zur Hauptstadt Kiew sind es noch einmal rund 600 Kilometer Luftlinie.

Haben wir uns in der Vorwoche noch über Corona-Lockerungen gefreut, machen sich heute ganz andere Gespenster in den Köpfen der Menschen breit. Vor allem der älteren Bevölkerung, die noch als Kind den letzten großen Krieg in Europa miterleben musste, treiben die Vorgänge in der Ukraine die Sorgenfalten ins Gesicht. Eine Frau aus dem Südlichen Weinviertel (Jahrgang 1937) drückt aus, was sich vermutlich viele denken: „Mein Gott, nicht wieder Krieg. Ich kann nicht mehr schlafen, ich habe Angst.“

Wenn ich daran denke, was die Menschen jetzt dort mitmachen müssen, wird mir schlecht.“ andreas Hager Wirtschaftskammer-Obmann

Wirtschaftliche Verflechtungen des Bezirks mit Russland und der Ukraine gibt es wenig, eine ist aber wichtig – die Erdgasverteilerstation in Baumgarten an der March, Knotenpunkt der Gasversorgung nicht nur von Österreich.

Die Süd-Ost-Gasleitung transportiert Erdgas nach Italien, Kroatien und Slowenien. Über die Hungaria-Austria-Gasleitung wird Ungarn beliefert. Die West-Austria-Gasleitung befördert Gas nach Deutschland und Frankreich oder zurück. Gleiches gilt für die Penta-West, die Richtung Süddeutschland abzweigt und sei 2011 ebenfalls in beide Richtungen transportabel ist.

Seit 1968 stömt russisches Gas nach Baumgarten

Seit 1968 strömt russisches Gas über die Verteilerstation. Auch im Kalten Krieg und während des Eisernen Vorhangs wurden die Lieferverpflichtungen erfüllt. Wie schau es aber jetzt aus? Die Sprecherin der Gas Connect Austria, Laura Veits-Pedarnig, erklärt auf NÖN-Anfrage: „Derzeit haben wir keinen Hinweis auf eingeschränkte Gaslieferungen.“ Für den Fall von Lieferengpässen seien die Verantwortlichkeiten klar geregelt. Je nach Situation kommen entsprechende Maßnahmenpläne zum Einsatz.

„Gas Connect Austria ist auf mögliche Szenarien hinsichtlich Liefereinschränkungen sowohl technisch als auch personell sehr gut vorbereitet“, so Veits-Pedarnig weiter. Bei Lieferengpässen gebe es klare österreichische und europäische Vorschriften, wie das österreichische Energielenkungsgesetz mit dem dazugehörigen Aktionsplan und die SOS-Verordnung (Security of Gas Supply) der EU. Die Umsetzung erfolge in Abstimmung mit dem Markt- und Verteilergebietsmanager AGGM und den zuständigen Behörden.

„Gas Connect Austria ist auf mögliche Szenarien hinsichtlich Liefereinschränkungen sowohl technisch als auch personell sehr gut vorbereitet“

Dem Bezirksobmann der Wirtschaftskammer Gänserndorf, Andreas Hager, ist nicht bekannt, dass Firmen im Bezirk Produktionsstätten in der Ukraine haben. Er denkt zuerst an das menschliche Leid: „Wenn ich sehe, was die Menschen jetzt dort mitmachen müssen, wird mir schlecht.“

Norbert Klenkhart führt die Schlosskellerei Raggendorf. Ein nicht unbeträchtlicher Teil des Absatzes geht in Richtung Russland und Ukraine. „Ich muss mir das alles einmal anschauen. Bis jetzt habe ich keine Meldungen, dass nicht geliefert werden darf“, so der Firmenchef.

Klenkhart weiter: „Es muss ein Konsens gefunden werden.“ Die Landwirtschaft im Bezirk ist vor allem mit ukrainischen Erntehelfern verknüpft. Dazu meint der Obmann der Bezirks-Bauernkammer, Manfred Zörnpfennig: „Eigentlich hätten die ersten Erntehelfer schon eintreffen sollen. Die Arbeit beginnt nicht erst mit der Ernte, sondern bereits davor.“ Die Arbeiter können allerdings nicht kommen, es gilt eine Ausreisesperre für alle Männer zwischen 18 und 60 Jahren. Sie müssen in ihrer Heimat kämpfen.

Keine Nachrichten aus Gänserndorf mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden