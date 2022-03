Krieg in der Ukraine: „Menschen sind in Panik“

Dechant Kazimierz Wiesyk von der Pfarrre Schönkirchen-Reyersdorf stammt aus Polen und ist stets über die aktuelle Situation in der Ukraine informiert.

NÖN: Wie stellt sich die Situation in der Ukraine für Sie dar?

Kazimierz Wiesyk : Viele Menschen sind auf der Flucht aus den Großstädten aufs Land. Personen stehen in langen Schlangen, um ein wenig Treibstoff zu erhalten. Die Apotheken sind belagert, genauso wie Lebensmittelgeschäfte. Die Situation ändert sich von Tag zu Tag. Menschen verstecken sich in den Bahnstationen und in den Kellerräumen. Sie haben auch panische Angst vor den Atombomben.

Suchen die Menschen auchZuflucht in der Religion?

Diese Personen brauchen vor allem moralische Hilfe und unsere Solidarität. Messen und Andachten werden von den Menschen als echte Unterstützung gesehen.

Sind viele auf der Flucht ?

Viele Menschen, vor allem Frauen und Kinder, haben sich entschlossen, das Land zu verlassen. Die Bahnhöfe sind voll. Bereits an die 500.000 Leute sind bereits in Polen eingetroffen. Sie werden weiter zu privaten Familien geleitet. Alles geht überraschend schnell und es wird ein Exodus von Millionen Menschen befürchtet. Wie es weiter geht, weiß kein Mensch. Die Zukunft ist ungewiss.

