Das Frühjahr ist immer die Zeit der Kriminalstatistiken. Auch für den Bezirk liegen die aktuellen Zahlen (Vergleich 2018 mit 2019) jetzt vor. Karl Löffler, Chef der Gänserndorfer Kriminaldienstgruppe, zeigt sich mit der Bilanz „sehr zufrieden“.

NÖN: Was ist das Positive an der jüngsten Statistik?

Löffler: Die Diebstähle zum Beispiel gingen massiv zurück – bei Fahrrädern von 191 auf 169, bei Lkw von acht auf zwei und bei Pkw von 18 auf 14 Fälle. Lediglich die Zahl der Kraftrad-Diebstähle stieg von zehn auf 18.

Wie sah es bei den Einbrüchen im Bezirk aus?

Auch hier ist die Entwicklung sehr positiv. Die Zahl der Kellereinbrüche sank von 44 auf 16, das ist ein Minus von 63,6 Prozent. In Kfz wurde 27 Mal eingebrochen, 2018 waren es noch 51 Mal. In Wohnhäuser gab es 62 Einbrüche, im Jahr davor waren es noch 99. Acht Mal wurde in Wohnungen eingebrochen, 2018 waren es 17 Mal.

Heißt das, es gibt nur positive Meldungen?

Nicht ganz. Gestiegen sind die Internet-Betrügereien von 111 auf 142 Delikte sowie Sachbeschädigungen an Gebäuden von 34 auf 73 Fälle. Ein Plus gab es auch bei Suchtmittel-Delikten – von 157 auf 176 – und bei strafbaren Handlungen gegen Leib und Leben – von 531 auf 555. Immerhin: Was Mord und Totschlag betrifft, gab es zum Glück keine Fälle.

Eigentumsdelikte sind stark rückläufig, dafür steigt leider die Internet-Kriminalität

Wie würden Sie nun die Statistik zusammenfassen?

Eigentumsdelikte sind stark rückläufig, dafür steigt leider die Internet-Kriminalität. Der Grund ist klar: Es gibt weltweit immer mehr User. Außerdem ist ein Betrug über das Netz für den Täter viel sicherer. Er kommt zu Geld, ohne dass er einen Einbruch oder Raub verüben braucht, wo er dann flüchten und sich verstecken muss. So sitzt er ohne Stress beim PC und wartet, bis ein älterer, gutgläubiger Mitmensch ihm auf den Leim geht und Zehntausende Euro auf ein Konto in Afrika überweist – zum Beispiel beim sogenannten Neffentrick.

Wie kann man diesem Problem Herr werden?

Wir haben ausgebildete Internet-Spezialisten bei der Polizei. Die kann man jederzeit anrufen, wenn einem etwas seltsam vorkommt. Ansonsten sind natürlich die Familien gefragt. Jüngere sind am Computer firm und sollten den Eltern und Großeltern helfen, wenn sie Banküberweisungen tätigen. So könnten viele Betrügereien verhindert werden.