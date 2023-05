Kühles Nass lockt in die Schwimmbecken

Die Anzahl der Pools im eigenen Garten nimmt kontinuierlich zu. Dennoch steht ein Besuch im Freibad mit der ganzen Familie bei den Einwohner des Bezirks noch immer hoch im Kurs. Das hat definitiv Vorteile: Man kann sich in den Badkantinen stärken, muss nicht selbst für Essbares sorgen und nachher nicht alles wieder wegräumen. Für viele steht auch der soziale Aspekt im Vordergrund.

Im Parkbad Schönkirchen-Reyersdorf laufen schon die Vorbereitungen für den Start der Badesaison. Die Becken müssen gereinigt und befüllt werden. Das dauert seine Zeit, vor allem beim großen Sportbecken, das mit dem 1-Meterbrett und dem großen Sprungturm zu mehr oder weniger eleganten Sprüngen ins kühle Nass einlädt. Das Nichtschwimmerbecken lockt mit einer 22 Meter langen Wasserrutsche und die ganz Kleinen können im Babybecken planschen. Die teils mit Bäumen beschattete Liegefläche von rund einem Hektar lädt zum Ausruhen ein.

Badkantine hat neuen Pächter

ÖVP-Bürgermeister Alexander Gary freut sich, dass man für die aktuelle Saison wieder einen Pächter für die Badkantine gefunden hat. Martin Keses hat schon einige Pläne: „Wir machen vier Veranstaltungen mit Grillabenden. Für die Badegäste wird es neben Langos und Bratwürstel auch Blattsalate mit Hühnerstreifen geben. Freitags ist zudem Fischtag. Am Wochenende haben wir vor, Gegrilltes anzubieten.“ Das Bad öffnet am 12. Mai. Zwei Fixveranstaltungen stehen mit dem Badfest am 17. Juni und dem „Summer Blow Out“ im August bereits am Plan.

Das zweite große Freibad im Bezirk befindet sich in Neusied. Mit dem Sportbecken, dem Rutschbecken und dem Babybecken können die Badbesucher nach Lust und Laune auswählen. Neben einer Kantine zur Stärkung der Badegäste steht natürlich auch eine große Liegewiese zum Relaxen zur Verfügung.

Beim Waldbad Matzen ist der Name aufgrund der idyllischen Lage im Forst Programm. Mit seinem familiären Flair ist das Waldbad das kleinste Freibad im Bezirk. Ein Becken steht zur Abkühlung zur Verfügung. Die Kantine versorgt die Gäste zudem mit erfrischenden Getränken und kleinen Speisen. Betriebsleiter Bernhard Fritz informiert: „Wir starten voraussichtlich am 3. Juni mit dem Badbetrieb.“

Eintrittspreise im Bezirk

Schönkirchen-Reyersdorf:

Einzelkarte Erwachsener ganztags: 8,30 Euro

Saisonkarte Erwachsener: 100 Euro

Familiensaisonkarte: 247 Euro

Neusiedl:

Einzelkarte Erwachsener ganztags: 6,50 Euro

Saisonkarte Erwachsener: 100 Euro

Matzen-Raggendorf:

Preise noch nicht bekannt

