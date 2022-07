Lage bei Blutspenden stabilisiert sich mittlerweile

Werbung

Das Rote Kreuz und die Spitäler schlugen Alarm – es gibt zu wenig Blutkonserven. Der Appell zeigte Wirkung. Die Blutspendezentrale verzeichnete in der letzten Woche eine Vervierfachung der Blutspenden, wodurch sich die Lage vorerst wieder stabilisiert hat.

Im Bezirk scheint die Spendenbereitschaft entgegen dem landesweiten Trend ungebrochen zu sein. Wolfgang Sovek, stellvertretender Bezirksstellenleiter des Roten Kreuzes in Gänserndorf, ist zuversichtlich: „2021 war ein Rekordjahr in unserer Region und wir gehen davon aus, diesen Erfolg 2022 noch zu übertreffen.“

Das Rote Kreuz geht aktiv auf potenzielle Spender zu. „Wir nutzen alle Kontaktkanäle wie beispielsweise die sozialen Medien“, informiert Sovek. Aber auch Spendenwillige können proaktiv etwas zur stabilen Blutkonservenversorgung beitragen. Auf der Website www.gibdeinbestes.at/termine kann man sich mit E-Mail-Adresse und Postleitzahl registrieren und wird automatisch über einen Termin in der Nähe informiert.

Welche Blutgruppen sind am häufigsten?

„Die meistverbreiteten Blutgruppen in der Bevölkerung sind A und 0, entsprechend viele Blutkonserven werden gebraucht. Jedoch ist jede Blutgruppe von hoher Wichtigkeit“, betont Sovek. Menschen mit Blutgruppe 0 Rhesus negativ sind Universalspender. Diese Blutkonserven sind vor allem in der Notfallmedizin sehr gefragt. Die Blutgruppe 0 ist deshalb so besonders, weil sie aufgrund der fehlenden Antigene beim Transfusionsempfänger keine Antikörper hervorruft und eine Verklumpung somit ausbleibt.

Josef Kellner aus Hohenruppersdorf organisiert bereits seit mehr als 40 Jahren Blutspendetermine in Hohenruppersdorf. Er klagt über nachlassende Resonanz: „Früher hatten wir 60 bis 70 Spender pro Termin, heute sind es gerade mal die Hälfte.“

Kellner sieht das Problem in einer überbordenden Bürokratie und im eingeschränkten Zeitfenster: „Termine am Wochenende gibt es nicht mehr, nur wochentags von Montag bis Donnerstag bis 19.30 Uhr. Da darf man sich nicht wundern, wenn die Spender ausbleiben.“

Hans Strasser aus Untersiebenbrunn ist selbst Blutspender. Gemeinsam mit der Gemeinde organisiert er seit mehr als zehn Jahren zweimal im Jahr Blutspendetermine. Mit der Resonanz ist er zufrieden: „Es sind rund 50 bis 70 Personen, davon viele junge Menschen. Blutspenden ist ein Dienst an der Allgemeinheit und man weiß nie, ob man nicht selbst der Nächste ist, der eine Blutkonserve braucht.“

Die Aktivitäten vom Roten Kreuz, engagierten Privatpersonen, Feuerwehren, Gemeinden und der Blutbank Mistelbach sind ein wesentlicher Beitrag, um die Versorgung mit Blutkonserven aufrecht zu erhalten. Dennoch klingt in den Gesprächen Kritik mit. So wünschen sich Organisatoren eine zentrale Termindatenbank, wo alle Blutspendetermine einfließen, – egal, wer der Abnehmer ist.

