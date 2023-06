Land fördert Öko-Projekte

Das Land Niederösterreich gewährt für Investitionen, die die nachhaltige Gestaltung und Pflege von öffentlichem Grünraum für die Bevölkerung ermöglichen, eine spezielle „Natur im Garten“-Förderung. „Für ökologische und nachhaltige Projekte wurden in den Gemeinden Aderklaa, Drösing, Deutsch Wagram, Eckartsau, Engelhartstetten, Groß Enzersdorf und Marchegg Landesförderungen eingeholt, die als Beitrag für Arten-, Klima- und Umweltschutz zu verstehen sind. Dies bedeutet einen weiteren Schritt, Niederösterreich als ökologisches Gartenland Nummer 1 in Europa zu positionieren“, informiert Landtagsabgeordneter René Lobner über die naturnahen Umgestaltungen.

„Die Themen Nachhaltigkeit und Umweltbewusstsein haben im Bezirk Gänserndorf einen besonders hohen Stellenwert. Die Projekte sind als aktives Zeichen gegen den Klimawandel direkt vor der eigenen Haustüre zu sehen. Wenn Grünräume in Niederösterreich naturnah und zum Schutz von Nützlingen gestaltet und gepflegt werden, wird unser Bundesland der Verantwortung und Vorbildrolle unseren Bürgerinnen und Bürgern gegenüber gerecht“, so Lobner weiter.

Die Gemeinden und ihre Projekte

In Aderklaa ist das Projekt „Neugestaltung Kirchenplatz Dorfanger“ als neuer Kirchenplatz für Veranstaltungen und Treffpunkt als förderungswürdig eingestuft worden.

In Drösing wurde ein Parkplatz vor einem ehemaligen Lebensmittelgeschäft klimafit gestaltet: Der Boden wurde humusiert und die Gestaltung und Bepflanzung mit nachhaltigen und standortgerechten Pflanzen durchgeführt. 50 weitere Bäume auf mehreren Ortsstraßen sowie 30 neue Obstbäume sind Teil des Projekts.

Landtagsabgeordneter René Lobner und Vizebürgermeister Johann Becher freuen sich über die Anerkennung des Landes NÖ für das Projekt „Entsiegelung und Bepflanzung ehem. Adeg-Parkplatz“ in der Marktgemeinde Drösing. Foto: Natur im Garten

In Deutsch-Wagram wurden Verkehrsinseln und die Hauptstraße mit standortgerechten und nachhaltigen Bäumen und Sträuchern neu gepflanzt, darunter Silberlinden, Zierkirschen und Kastanien sowie Sträucher.

Landtagsabgeordneter René Lobner, Vizebürgermeisterin Andrea Schlederer und Stadträtin Susanne Predl freuen sich über die Anerkennung des Lands NÖ für die Pflanzung neuer Bäume und Sträucher auf Verkehrsinseln und Hauptstraße. Foto: Natur im Garten

In Eckartsau wurde der Marktplatz neugestaltet: Die Entsiegelung der Oberfläche, die Erweiterung der Grünflächen mit Baumneupflanzungen sowie die Ausführung der Parkflächen mit Sickerpflaster ermöglichen künftig ein angenehmes und klimafreundliches Gesamtbild.

Landtagsabgeordneter René Lobner und Bürgermeister Thomas Miksch freuen sich über eine Anerkennung des Lands NÖ für die Neugestaltung des Marktplatzes in Eckartsau Foto: Natur im Garten

In Engelhartstetten wurden Grünflächen entlang der Ortsdurchfahrten in Engelhartstetten und Loimersdorf neu angelegt und bepflanzt. Verkehrsberuhigungsflächen in Loimersdorf und Groißenbrunn wurden mit Staudenpflanzungen ebenso klimafit gestaltet.

Landtagsabgeordneter René Lobner und Bürgermeister Josef Reiter freuen sich über die Anerkennung des Lands NÖ für neue Grünflächen und Staudenbepflanzungen in der Marktgemeinde Engelhartstetten. Foto: Natur im Garten

In Groß Enzersdorf wurde der Stadtpark als „Hildegard von Bingen“-Erlebnispark für alle Generationen neu inszeniert: Die Parkbesucherinnen und -besucher werden in die Welt der Heilkräuter eingeführt, die in der Region seit Jahrhunderten beheimatet sind. Verweil- und Genusszonen sind ein wichtiger Bestandteil dieses Gartenerlebnisses.

Landtagsabgeordneter René Lobner, Bürgermeisterin Monika Obereigner-Sivec, Gartenberaterin Sabine Martini und Grünraumleiter Markus Tonner freuen sich über die Anerkennung des Landes NÖ für den Hildegard-von-Bingen-Erlebnispark in der Stadtgemeinde Groß Enzersdorf. Foto: Natur im Garten

In Marchegg wurden im Zuge der Neugestaltung von Verkehrsflächen neue Bäume und Sträucher gesetzt. Zur Erhöhung der Artenvielfalt im öffentlichen Raum wurden Rasenflächen durch Staudenbeete ersetzt.