Landesklinikum: Neuer Stationsleiter kommt aus Prinzendorf

Michael Kometer stammt aus Wien, lebt seit vielen Jahren in Prinzendorf und hat 2009 seine Ausbildung zum diplomierten Gesundheits- und Krankenpfleger an der Schule für Gesundheits- und Krankenpflege in Mistelbach abgeschlossen. Nach drei Jahren im AKH Wien wechselte er 2012 ins Landesklinikum Mistelbach-Gänserndorf und war auf der Unfallchirurgie und der Aufnahmestation tätig, deren Leitung er 2022 übernahm.

2021 war er bereits stellvertretender Stationsleiter der Stationen 25 und 26 (Orthopädie und Unfallchirurgie) gewesen. Nun konnte er das Hearing für die Stationsleitung der Kardiologie für sich entscheiden. Neben seinem Grundberuf bringt Kometer dank zahlreicher Fortbildungen umfangreiches Wissen zum Thema Deeskalation mit und ist Mitbegründer der Opferschutzgruppe am Landesklinikum Mistelbach-Gänserndorf.

In seiner Freizeit spielt der zweifache Familienvater leidenschaftlich gern Fußball. „Michael Kometer behält auch in herausfordernden Situationen die Übersicht und einen kühlen Kopf und kümmert sich mit viel Geduld um seine Patienten und sein Stationsteam. Ich freue mich auf die Fortsetzung der guten Zusammenarbeit“, so Pflegedirektor Christian Pleil.