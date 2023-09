Landesklinikum: Wolf wird neuer Apothekenleiter

Der Pharmazeut bringt reiche Erfahrung aus der Krankenhauspharmazie in den Wiener Spitälern mit und ist für die Versorgung der jährlich rund 140.000 stationären und ambulanten Patienten des LK Mistelbach-Gänserndorf verantwortlich.

Christian Wolf stammt aus Wien und hat sein Pharmaziestudium an der Universität Wien 1999 mit dem Doktortitel abgeschlossen. Es folgte ein vierjähriges Post-doc-Studium an der Johann Wolfgang Goethe-Universität in Frankfurt, mit einem Forschungsprojekt aus dem AKH Wien. Ab 2003 war Wolf beim Wiener Krankenanstaltenverbund tätig, 2004 schloss er seine Ausbildung zum Apotheker in der Krankenanstalt Rudolfstiftung (heute Klinik Landstraße) ab. Von 2005 bis 2021 war Christian Wolf als Apotheker in verschiedenen Kliniken des Wiener KAV beschäftigt, bevor er 2021 die interimistische Leitung der Apotheke am LK Mistelbach-Gänserndorf übernahm. Nach erfolgreichem Hearing wurde Wolf mit 1. September 2023 zum Leiter der Apotheke bestellt.

Gemeinsam mit drei Apothekern, sechs Pharmazeutisch-kaufmännischen Assistenten (PKAs)und zwei Lehrlingen verantwortet er die Versorgung der Stationen und Ambulanzen des Klinikums mit Medikamenten, Verbandsstoffen, Infusionslösungen, Desinfektionsmitteln und klinischer Ernährung. Dazu gehören nicht nur Berechnung, Bestellung, Auslieferung, Lagerhaltung und Vorratshaltung für Notfälle, sondern auch Medikationsanalysen, Antibiotika-Monitoring oder das Controlling des Arzneimittelverbrauchs. Wolf und sein Team stellen aber auch individualisierte patientenbezogene Therapien, wie z.B. für die onkologische Tagesklinik, her. Außerdem ist Wolf Konsiliarapotheker für die anderen Landeskliniken des Weinviertels.

Der interim. Ärztliche Direktor Ronald Zwrtek gratuliert: „Wir freuen uns, mit Dr. Wolf einen hochkompetenten und erfahrenen Krankenhausapotheker gewonnen zu haben, der unserem Personal auf den Stationen und in den Ambulanzen eine optimale Versorgungssicherheit gibt - und damit auch die medikamentöse Therapiesicherheit der Patienten in unserem Klinikum gewährleistet.“