Sieben junge Verstärkungen: Frischer Wind im Landesklinikum

Vier Jugendliche absolvieren derzeit ihre Lehre in der Klinikumsküche, zwei in der Apotheke und eine in der Verwaltung. Oliver Filzwieser (18 Jahre, aus Ringelsdorf), Lukas Mikolasek (17 Jahre, aus Laa/Thaya), Rosa Schön (21 Jahre, aus Neudorf/Staatz) und der fast ausgelernte Florian Tschida (18 Jahre, aus Hauskirchen) haben sich ganz bewusst für eine Kochlehre in der Großküche des Klinikums entschieden. Geregelte Arbeitszeiten ohne Nacht- und Wochenenddienste und ein Lernen auf Augenhöhe sind Parameter, die in der Gastronomie nicht selbstverständlich sind.

Zwei junge Frauen absolvieren im Klinikum wiederum ihre Lehre zur Pharmazeutisch-Kaufmännischen Assistenz: Bei Lena Schuster (19 Jahre, aus Neusiedl) steht im Oktober die Lehrabschlussprüfung an, sie möchte danach die zweijährige Ausbildung zur Pflegefachassistenz an der Schule für Gesundheits- und Krankenpflege Mistelbach anschließen. Lena Weilinger (15 Jahre, aus Niederabsdorf) hat vor knapp vier Wochen ihre Lehre im Klinikum begonnen. Melanie Zuljevic (17 Jahre, aus Kettlasbrunn) ist im dritten Lehrjahr zur Bürokauffrau und Verwaltungsassistentin. Auch sie wollte eine Lehrstelle in einem wirtschaftlich stabilen Unternehmen in der Nähe ihres Wohnorts und hat sich für das Krankenhaus entschieden.