Landtagswahl: So denken die Kandidaten

Wie stehen die Spitzenkandidaten des Bezirks zu den Themen des Bezirks? Sieben Fragen gab es zu beantworten, fünf davon finden Sie in der nebenstehenden Matrix, wobei auffällig ist, dass bei den Antworten die parteipolitischen Präferenzen dominierend sind.

So sind ÖVP, SPÖ und FPÖ für den Bau der S8/S1. Grüne und Neos präferieren wiederum anderweitige Alternativen. Zur Schaffung von Arbeitsplätzen im Bezirk sehen ÖVP, SPÖ und FPÖ den Bau der S8 /S1 als maßgeblich an. Grüne und NEOS setzten auf schnelles Internet, das in Verbindung mit dem Ausbau von Glasfaser steht, sowie auf mobiles Arbeiten.

Für eine weitere Gasförderung durch die OMV plädieren ÖVP, SPÖ sowie FPÖ und sehen – bis auf die FPÖ – in der Geothermie ein Zukunftsthema, das auch bei den Grünen Zustimmung findet. Die Freiheitlichen spielen mit dem Gedanken der Errichtung eines Wasserkraftwerks östlich von Wien. Wenig überraschend sehen Grüne und NEOS die Energiezukunft ausnahmslos im nicht-fossilen Bereich.

Bei der ärztlichen Versorgung, zuletzt speziell im Kassenbereich Kinderarzt/Internist ein heißes Thema, sieht die ÖVP den Ball bei Kassen und Ärztekammer. Gleichzeitig weist man aber auf die gelungene Überbrückungslösung für einen Kinderarzt hin. Alle Kandidaten sind sich einig, dass es eine attraktivere Entlohnung geben muss. Bei der Zukunft des medizinischen Zentrums scheiden sich die Geister: So sieht die ÖVP den weiteren Ausbau mit der Kinderambulanz bereits eingeleitet.

Die SPÖ plädiert für ein Erstversorgungs-Krankenhaus rund um die Uhr. Die FPÖ setzt sich wiederum für ein vollwertiges Landesklinikum ein. Die Grünen sehen die Zukunft der medizinischen Versorgung hingegen in einem Ärztezentrum mit Notfallsambulanz und die NEOS wünschen sich ein Primärversorgungszentrum.

Hier sind sich die Parteien einig

Es herrscht allerdings auch Einigkeit, und zwar beim Thema Tourismus in der Region. Sämtliche Spitzenkandidaten sind der Meinung, dass dieser vom Radtourismus profitiere und die Radwege daher weiter ausgebaut werden sollten.

Auch möchten alle gemeinsam „Brücken schlagen“, zumindest die, die über die March verlaufen. ÖVP und SPÖ sind für einen Standort südlich von Angern, die Blauen schlagen Marchegg vor. Jedenfalls schließen die Grünen Monumentalbauten im Naturschutzgebiet aus. Die NEOS wünschen sich hingegen in erster Linie eine länderübergreifende Evaluierung.

Ist der Bau von S8 und S1/Lobautunnel für Sie noch zeitgemäß oder braucht es Alternativen?

René Lobner (ÖVP): „Ein klares Ja zum Bau dieser Projekte. Es braucht beides; Ausbau der Öffis, aber eben auch die notwendige Straßeninfrastruktur, die Lebensqualität und Perspektive in die Region bringt.“

René Zonschits (SPÖ): „S8/S1 sind unerlässlich für den Bezirk. Dieses Projekt mit einem Federstrich einer Ministerin zu verhindern, ist Gesetzesbruch! Die Menschen in unserer Region müssen entlastet werden.“

Dieter Dorner (FPÖ): „S1, Lobautunnel und S8 sind Lebensadern für unseren Bezirk. Ich kämpfe für die schnellste Umsetzung dieser Projekte.“

Bettina Bergauer (Die Grünen): „Nein, der Bezirk braucht keine europäischen Transitrouten mehr. Verkehrsreduktion durch besseres Öffi-Angebot, kleinräumige Ortsumfahrungen – das ist der Lösungsansatz, den wir verfolgen.“

Joseph Lentner (NEOS): „Wir NEOS treten für den flächendeckenden Ausbau der Öffis, Ortsumfahrungen sowie eine weitere Donauquerung ein. Der Lobautunnel im Nationalpark ist weder ökonomisch noch ökologisch sinnvoll.“



Wie schaut für Sie die Zukunft des Medizinischen Zentrums Gänserndorf aus?

René Lobner (ÖVP): „Das MZG soll weiter ausgebaut werden. Mit der künftigen Erweiterung um eine Kinderambulanz ist der erste Schritt bereits eingeleitet.“

René Zonschits (SPÖ): „Wir wollen den Ausbau zum Erstversorgungskrankenhaus mit unbürokratischer Akutversorgung rund um die Uhr. Für optimale Versorgung ist die Beteiligung des Landes beim Ausbau des SMZ-Ost nötig.“

Dieter Dorner (FPÖ): „Wir wollen das Medizinische Zentrum Gänserndorf zu einem vollwertigen Landesklinikum ausbauen, um die medizinische Versorgung im Bezirk maßgeblich zu verbessern.“

Bettina Bergauer (Die Grünen): „Das Medizinische Zentrum Gänserndorf muss ein Ärztezentrum mit Notfallambulanz werden.“

Joseph Lentner (NEOS): „Aus meiner Sicht sollte das Medizinische Zentrum zu einem vollwertigen Primärversorgungszentrum ausgebaut werden.“



Wie wollen Sie Kassenärzte für Kinder- und Innere Medizin in den Bezirk holen?

René Lobner (ÖVP): „Der Ball liegt da leider bei den Kassen und der Ärztekammer. Es ist gelungen, über einen Ärztepool zumindest als Überbrückung die Kassen-Kinderarztversorgung im Bereich Gänserndorf zu sichern.“

René Zonschits (SPÖ): „Die Lösung muss schon bei der Ausbildung der Ärzte beginnen. Bei den Kinderärzten müssen die Entschädigungen angepasst werden. Außerdem brauchen wir mehr Kassenarztstellen im Bezirk.“

Dieter Dorner (FPÖ): „Finanzielle Anreize schaffen, Ordinationseinrichtung fördern – so kommt man zu Kassenärzten. An der Peripherie eines Klinikums siedeln sich übrigens auch Ärzte an.“

Bettina Bergauer (Die Grünen): „Da läuft etwas schief im Gesundheitssystem. Kassenverträge müssen für Ärzte attraktiver werden. Man muss Gespräche, Resolutionen, Petitionen, Verbündete suchen, Druck aufbauen und nicht locker lassen.“

Joseph Lentner (NEOS): „Eine bessere Entlohnung der ärztlichen Leistung und Bürokratieabbau sind nötig. Außerdem können Gemeinden Anreize schaffen, z. B. Praxisräume, Kredithaftungen oder weniger Gebühren und Abgaben.“



Stichwort Pendler: Was würden Sie tun, um mehr Arbeitsplätze in den Bezirk zu bringen?

René Lobner (ÖVP): „Wir haben eine interkommunale Wirtschaftskooperation für die gemeindeübergreifende Bewerbung von Flächen gegründet, um Firmen in die Region zu bekommen. S1/S8 würden das Vorhaben massiv befeuern.“

René Zonschits (SPÖ): „Für mehr Arbeitsplätze ist ein rascher Bau der S1/S8 notwendig. Nur mit der nötigen Infrastruktur werden sich hier Betriebe ansiedeln. Es braucht auch Hilfe für durch Teuerung in Schieflage geratene Firmen.“

Dieter Dorner (FPÖ): „Wir brauchen den Lückenschluss bei der S1 und den Bau der S8, um die Region zu attraktivieren und Betriebsansiedlungen zu ermöglichen.“

Bettina Bergauer (Die Grünen): „Wir müssen den Glasfaserausbau für mobiles Arbeiten beschleunigen, Gemeinschaftsbüros und regionale Vermarktung stärken sowie Plätze und Einkaufsstraßen für den fußläufigen Verkehr attraktivieren.“

Joseph Lentner (NEOS): „Wichtig wäre der Ausbau des Breitbandinternets, damit Daten und nicht Menschen pendeln. Weiters brauchen wir flexible Arbeitsmodelle, eine Belebung der Ortskerne und kleine Betriebe gehören unterstützt.“



Soll die OMV weiter Erdgas fördern oder setzt man hier aufs falsche Pferd?

René Lobner (ÖVP): „Die OMV soll und wird weiter Gas fördern. In vielen Bereichen wurde schon auf innovative Projekte wie Geothermie gesetzt. Ich bin mit der OMV am Ausloten eines spannenden Zukunftsprojektes.“

René Zonschits (SPÖ): „Ja. Gas wie auch Öl werden auch in Zukunft in der Industrie benötigt. Zusätzlich sollte man Photovoltaik-Anlagen am OMV-Gelände installieren und Wohnanlagen mit Fernwärme aus heißem Geothermie-Wasser versorgen.“

Dieter Dorner (FPÖ): „Die Gasförderung gehört ausgebaut, ein Wasserkraftwerk an der Donau östlich von Wien errichtet. Windräder und Photovoltaik-Anlagen sind nicht grundlastfähig und können keine sichere Stromversorgung gewährleisten.“

Bettina Bergauer (Die Grünen): „Fossile Energien sind nicht zukunftsfähig. Wir müssen Photovoltaik, Wind und Geothermie ausbauen, damit auch unsere Enkelkinder eine sichere Energieversorgung haben.“

Joseph Lentner (NEOS): „Als NEOS sind wir grundsätzlich bei Fracking skeptisch. Statt über potenzielle Verbote zu diskutieren, sollten der Ausbau und die Forschung an nachhaltigen Energiequellen priorisiert werden.“

Keine Nachrichten aus Gänserndorf mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.