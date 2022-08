Landtagswahl: So tickt der rote Spitzenkandidat

Werbung

Warum engagiert sich der René Zonschits, SPÖ-Bezirksspitzenkandidat für die Landtagswahl 2023, für die Sozialdemokratie? Weil sein Vater aus dem „roten“ Mittelburgenland stammt? Zonschits schmunzelt: „Also eigentlich waren wir Sudetendeutsche, die nach dem Krieg vertrieben wurden.“ In der Monarchie waren seine Vorfahren eine Offiziersfamilie in Tschechien. „Vielleicht habe ich daher auch meine Veranlagung, mich für andere Menschen einzusetzen und für gesellschaftspolitisch wichtige Anliegen zu kämpfen – wenn auch heute mit Fakten und Argumenten und in der Politik.“

Auch frustrierende Erlebnisse sind Zonschits nicht fremd: Er traf einst einen Mann, der über die Politiker geschimpft und gesagt hat, dass sie eh nichts tun. Das war an einem sehr heißen Tag, an dem Zonschits am Nachmittag einen wichtigen Termin wahrnehmen und sich dazu in Anzug und Krawatte schmeißen musste. „Als ich den schimpfenden Mann dann bei 35 Grad im Schatten in seinen Pool springen habe sehen, während mir der Schweiß heruntergelaufen ist, habe ich mich kurz gefragt: Womit habe ich eine solche Aussage verdient?“ Seinem politischen Engagement setzte das allerdings kein Ende.

In seiner Heimatgemeinde Ollersdorf kennt man ihn als Vereinsmeier im wahrsten Sinne des Wortes: Er ist unter anderem Präsident des Krippenbauervereins. Zonschits hat obendrein 2004 den Jugendverein Ollersdorf gegründet, war selbst schon mit 14 bei der Jugendfeuerwehr und bei Sportvereinen sowieso dabei.

Als Platzwart, in Zeiten, als das Geld noch knapp war, verdiente er sich ein kleines Taschengeld dazu. Eigentlich untypisch für einen Roten ist sein Einsatz für die Winzer und Heurigenbetriebe der Region. Das hat wohl mit seiner Mitgliedschaft bei den Weinrittern zu tun. Über seine familiäre „Burgenland-Connection“ und die guten Weinviertler Winzer hat er die Liebe zum Wein entdeckt und die Weinritter (Komturei Weinviertel Süd) im Bezirk Gänserndorf gegründet.

„Wünsche mir eine Welt ohne Konflikte“

Wenn sich Zonschits nach einer Nachrichtensendung zurücklehnt und fragt, wie denn eine perfekte Welt aussehen sollte, muss er nicht lange nachdenken: Es müsste eine Welt ohne Konflikte sein, mit weniger reichen und viel weniger armen Menschen. In einer perfekten Welt stirbt kein Kind mehr an Hunger, wird der Wohlstand gerecht verteilt. Es herrschen Toleranz, Verständnis und ein echtes Miteinander. „Wir müssen aufhören, immer nach noch mehr zu streben um den Hals voll genug zu bekommen. Wenn jeder Mensch nur das hätte, was er wirklich für ein gutes Leben braucht, dann wäre ich schon sehr zufrieden“, führt Zonschits aus.

Sehr wichtig sei ihm auch der Zusammenhalt der Generationen: „Meine Freunde sind teils sehr jung, manche auch über 90 Jahre alt. Wir alle sitzen im selben Boot – das ist mir wichtig zu vermitteln. Denn nur wenn wir gemeinsam die Themen der Zukunft anpacken, werden wir sie auch in einer Form meistern, mit der wir alle gut leben können“, ist Zonschits überzeugt.

Keine Nachrichten aus Gänserndorf mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.