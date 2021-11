Lara und Vanessa sind im Finale der NÖN-Talenteshow

Am 13. November entscheidet sich in Wieselburg, wer heuer das größte NÖN-Talent wird. Die Besten aus dem Wald- und Weinviertel kämpften am vergangenen Samstag im Hollabrunner Stadtsaal um die Gunst der Juroren und der votenden Fans – und um die sechs freien für das Landesfinale.

Moderator Andy Marek und Co-Moderator Lukas Marek klopften das Publikum – viele davon mit Transparenten und anderen optischen Mutmachern „bewaffnet“ – noch einmal auf seine Jubeltauglichkeit ab, und dann konnte es losgehen.

Die Jury, deren Wertung 60 Prozent des Gesamtergebnisses ausmachte, bekam gleich zuBeginn einen richtigen Knüller zu sehen: Was die neunjährige Liza Kuleshova – unterstützt von ihrem Glücksbringer, dem Stofftier „Freddy“ – mit Trude Herrs „Morgens bin ich immer müde“ auf die Bühne stellte, war zurecht den Einzug ins Landesfinale wert.

Auch die 15-jährige Lisa-Marie König holte sich dank ihrer Darbietung von Leona Lewis‘ „You are the reason“ ein Ticket nach Wieselburg.

Mit Conchitas „Phoenix“ fast die Bühne gesprengt

Die Vorliebe der Teilnehmerinnen für große Balladen und hymnischen Songs zeigte sich unter anderem bei Elisa Trachsler (16) aus Pleßberg, die Kelly Clarksons „Because of You“ schmetterte, damit aber nicht weiterkam, und bei Lara Pauser (17) aus Strasshof, die mit reichlich Star-Appeal Conchita Wursts Siegessong „Rise Like a Phoenix“ raushaute, sodass man Angst hatte, ihre Stimme würde glatt den Stadtsaal sprengen. Für diese Performance schickten sie die Jury und das Publikum ins NÖ-Finale.

Julia Schuster (17) aus Kronberg durfte beim „NÖN-Talent“ dank ihrer starken Stimme und „Lost Without You“ von Freya Ridings über einen Finalplatz jubeln.

Auch die 18-jährige Studentin Vanessa Klein aus Oberretzbach brauchte den Song „When We Were Young“ von Stimm-Virtuosin Adele mit eienr tollen Ausstrahlung auf die Bühne und konnte mit ihrer „Wahnsinns-Version“ einen weiteren Platz im Landesfinale am 13. November belegen. Nicht gereicht hat es für die selbstbewusste und energetische Emily Janu (15) aus Matzen, die in Hollabrunn mit Elton Johns „I’m Still Standing“, und einer stilechten Brille ihr Bestes gab.

Als zweite Kandidatin aus dem Bezirk Gänserndorf konnte sich die 15-jährige Vanessa Maitz aus Schönkirchen ins Finale singen – und zwar mit einer Eigenkomposition. Sie wählte für „Wenn Du jetzt gehst“ ein mächtiges Playback, das sie ebenfalls selbst komponiert hatte. Am Ende der Show ließ es sich Marek nicht nehmen, gemeinsam mit allen Teilnehmern und den Zuschauern einen rauszuhauen: „We are the Champions“. Und so lagen sich am Ende doch alle irgendwie glücklich in den Armen.