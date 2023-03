LEADER-Region: 17 Millionen Euro flossen ins Weinviertel

Die Obmänner der vier LEADER-Regionen (Weinviertel Manhartsberg, Weinviertel Donauraum, Marchfeld und Weinviertel Ost) präsentierten im Rahmen eines Pressegesprächs in Hagenbrunn (Bezirk Korneuburg) die Zahlen der EU-Förderperiode 2014 bis 2020 und zogen eine positive Bilanz über alle 122 Weinviertler Gemeinden. Die Fördermittel aus EU, Bund und Land kamen in den ländlichen Regionen an.

„LEADER ist nicht nur ein EU-Förderprogramm, sondern auch eine Methode zur Beteiligung der Menschen vor Ort, die mit ihren Ideen den Lebensraum attraktiv gestalten wollen“, heißt es aufseiten der LEADER-Vertreter. Vom Regionsobmann, Vorstandsmitglied, Bürgermeister oder Projektauswahlgremium-Mitglied arbeiteten in den Gremien der LEADER-Region rund 4.300 Teilnehmer ehrenamtlich mit. Sie alle gemeinsam leisteten 14.500 ehrenamtliche Arbeitsstunden in 152 Sitzungen, das sind umgerechnet acht Vollzeitarbeitskräfte in einem Kalenderjahr.

47 % aller Projekte bekamen Durchschnittsfördervolumen

Ein positiver Trend war zu erkennen, sowohl bei der Anzahl der Projekte pro Jahr als auch bei den zugewiesenen Fördergeldern, die jährlich für innovative Projekte vergeben wurden. 422 Projekte wurden bei den vier LEADER-Regionen des Weinviertels eingereicht, an die über 17 Mio. Euro an Fördermitteln von EU, Bund und Land ausgeschüttet wurden. Ein Investitionsvolumen von über 28 Mio. Euro wurde ausgelöst.

Sowohl große als auch kleine Projekte waren willkommen: Kleine Projekte mit einem Fördervolumen von 1.300 Euro wurden ebenso unterstützt und betreut wie ein Projekt, das mit fast 450.000 Euro gefördert wurde. Die meisten Projekte haben jedoch ein Fördervolumen zwischen 10.000 bis 50.000 Euro erhalten, 47 % aller Projekte können in diese Kategorie eingeordnet werden.

Weinviertler Regionsbewusstsein wird gefördert

Die LEADER-Regionen im Weinviertel sind vier selbstständige Regionen, die zusätzlich zur Arbeit in der eigenen Region auch intensiv zusammenarbeiten. So gibt es seit 2019 das gemeinsame Projekt Regionsbewusstsein Weinviertel, das der Startschuss der intensiven Kooperation war. Das Projekt Regionsbewusstsein Weinviertel, das von der LEADER-Region Weinviertel Ost initiiert wurde, hat sich zum Ziel gemacht, die Bevölkerung des Weinviertels mit der Schönheit und dem Wert ihrer Region zu sensibilisieren.

Als nächster Schritt folgte der gemeinsame Strategieprozess, der im Jahr 2021 durchgeführt wurde und aus einer Bevölkerungsbefragung, Online-Vorträgen und Stakeholder-Interviews bestand. Rund 4.800 Personen beteiligten sich bei den verschiedenen Möglichkeiten im Strategieprozess. Zusätzlich gab es Projekte, die in mehreren LEADER-Regionen stattfanden, wie das Projekt KOSTBARES Weinviertel, Topothek, Weinviertler Wild oder die vielen Projekte von Weinviertel Tourismus.

Die Obmänner der vier LEADER-Regionen sind sich einig: LEADER ist ein wichtiger Baustein zur innovativen Regionalentwicklung im Weinviertel und nicht mehr wegzudenken.

