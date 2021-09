Motivierte Lehrlinge, die von der Praxis überzeugter sind als von der Theorie, findet man auch im Bezirk Gänserndorf. Eine Lehre zu machen, hat eben Zukunft. Übrigens: Im Rahmen der Euroskills, der Europameisterschaft der Berufe von 22. bis 26. September, konnten junge Fachkräfte ihre Stärken messen. Der Lehrberuf als Zukunftsmodell wurde dabei ins Zentrum des Interesses gerückt.

Hanna Forschner leitet gemeinsam mit ihrem Mann Werner die Firma „Forschner Haustechnik GmbH“ in Ringelsdorf. Für sie sei wichtig, dass die Lehrlinge im Betrieb bleiben und dort aufsteigen: „Wir kümmern uns um die Förderung der Lehrlinge und unterstützen sie bei der Matura.“ Ein engagierter Lehrling für Installations- und Gebäudetechnik ist der 21-jährige Johannes Stoiber. „Die Praxis steht im Vordergrund und so wächst man langsam in die Arbeit hinein“, meint er.

„Die jungen Menschen müssen nach ihren Stärken eingesetzt werden.“

Olivia Müller, Firmenchefin

Nach der Schule werde man häufig ins kalte Wasser geworfen. Als Lehrling stehe einem stets jemand zur Seite und man verdiene auch gleich etwas. Stoiber möchte die Matura machen und sich nach dem Meisterbrief selbstständig machen.

Der 22-jährige Sebastian Schlöger hat die Lehre zum Kraftfahrzeugtechniker im Autohaus Wiesinger in Gänserndorf absolviert und ist dort auch weiterhin tätig: „Mich hat es schon immer interessiert, wie Motoren und Autogetriebe funktionieren.“ Er geht mit gutem Beispiel voran: Bei den Landes- und Bundeswettbewerben für Lehrlinge wurde er Landessieger. „Ein Vorteil des Lehrberufes ist, dass du ein kleines Einkommen hast und dass du sofort Praxiserfahrung sammelst“, erklärt Schlöger. Für ihn sei wichtig, dass man sich stets zur Matura und zum Studium entscheiden könne.

Auch in der Bäckerei Müller-Gartner in Groß-Enzersdorf werden immer wieder motivierte junge Leute gesucht. Der dort tätige 18-jährige Lehrling zum Systemgastronomiefachmann Raphael Winkler wollte mit der Schule aufhören, weil seine Noten einfach nicht so toll waren. Dann sei ihm die Lehrstelle zugeflogen: „Die Erfahrung begeistert mich am meisten. Wenn man nur die Schule macht, fehlt etwas.“

Verantwortung zutrauen und übergeben

Olivia Müller, Filialleiterin und Ehefrau von Geschäftsführer Othmar Müller, betont, dass sie junge Talente gerne fördert: „Raphael Winkler bat um eine Ausbildung zum Barista und wir waren sofort begeistert.“ Nun ist er der Meister der Kaffeemaschine im Haus: „Bei ihm stellte sich schnell heraus, dass er sehr vif ist. Er kann ein bisschen von allem – Service, Küche, Konditorei und Frühstücksküche.“ Seine Tätigkeiten bereiten ihm viel Freude, auch wenn er noch nicht genau wisse, wohin sein Weg ihn führen wird.

„Man muss den jungen Leuten etwas zutrauen, ihnen Verantwortung übergeben und abwägen, wer wofür geeignet ist. Die Menschen müssen nach ihren Stärken eingesetzt werden“, so Müller. Eine Mitarbeiterin habe es bis zur Filialleiterin geschafft – und das einfach nur durch ihr Interesse und ihren Ehrgeiz.