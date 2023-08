Lehrlinge starten bei Raiffeisen NÖ-Wien

Das Lehrlingsprogramm hat bei Raiffeisen NÖ – Wien einen hohen Stellenwert und wurde mit dem Wiener Qualitätssiegel Top-Lehrbetrieb sowie dem Lehrlingsmarketing-Award als „Brand 4Young Talents“ in Silber ausgezeichnet. Mit August starten 15 angehende Bankkaufleute in Niederösterreich und zehn Bankkauf-Lehrlinge sowie ein E-Commerce-Lehrling in Wien.

Seit Beginn der Lehrlingsausbildung bei Raiffeisen NÖ-Wien haben 184 junge Menschen ihre Lehre in den Wiener Filialen und in den niederösterreichischen Raiffeisenbanken absolviert. Mit Kiara Klug in der Raiffeisenkasse Orth sowie David Wanko in der Raiffeisen-Regionalbank Gänserndorf haben auch zwei Jugendliche aus dem Bezirk ihre Lehre als Bankkaufmann bzw. Bankkauffrau begonnen.