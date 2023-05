Leih-E-Scooter rollen bald durch den Bezirk

Für einen Testbetrieb von vorerst zwölf Monaten kann das bereits in zahlreichen Städten erfolgreich installierte Leih-E-Scooter System von TIER Mobility demnächst in Gänserndorf und Kirchberg am Wagram und getestet werden.

In einem Pilotprojekt mit Radland NÖ und dem KFV (Kuratorium für Verkehrssicherheit) werden die Rahmenbedingungen für dieses moderne und immer beliebtere Verkehrsmittel evaluiert. Ziel des Pilotprojekts ist es, einen umfassenden Leitfaden zur Unterstützung von Gemeinden, die an einem E-Scooter-Verleihsystem interessiert sind, zu erstellen.

„Immer mehr niederösterreichische Gemeinden interessieren sich für ein E-Scooter-Verleihsystem als ergänzendes Mobilitätsangebot, um für die zahlreichen kurzen Wege – beispielsweise für den Weg von bzw. zur Bahn-/Busstation – eine Alternative zum Pkw anzubieten“, so Susanna Hauptmann, Geschäftsführerin von Radland Niederösterreich.

René Lobner, Bürgermeister aus Gänserndorf, hofft, dass das Angebot Zuspruch findet: „Ich freue mich, dass wir mit unseren Bürgern im Zuge des Projekts neue Möglichkeiten testen können, um das Mobilitätsangebot vielfältiger zu gestalten. Die Leih-E-Scooter können dabei nur an vorgesehenen Stationen ausgeliehen und zurückgegeben werden.“

