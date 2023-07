Leih-E-Scooter rollen nun durch den Bezirk

LH-Stellvertreter Udo Landbauer freut sich, dass das von Radland NÖ initiierte Leih-E-Scooter-Pilotprojekt in Gänserndorf am 4. Juli erfolgreich startete. „In Kooperation mit TIER Mobility und dem Kuratorium für Verkehrssicherheit wurde das Pilotprojekt ins Leben gerufen, um die Voraussetzungen für eine zeitgemäße und beliebte Verkehrsalternative zu untersuchen. Besonderes Augenmerk wird dabei auf die Erhöhung der Verkehrssicherheit gelegt“, so Landbauer.

In Gänserndorf sind insgesamt 45 E-Scooter an 45 verschiedenen Stationen im Stadtgebiet verfügbar. Die meisten Standorte befinden sich im Zentrum von Gänserndorf und umfassen wichtige Ziele wie öffentliche Einrichtungen, Supermärkte, Regionalbad und Sportplatz. Es gibt aber zusätzliche E-Scooter-Parkplätze in Gänserndorf-Süd, das über einen eigenen Radweg mit der Stadt verbunden ist. Es wird getestet, ob die Anbindung solcher Ortsgebiete sinnvoll ist und das Angebot angenommen wird. Die Kosten der E-Scooter-Leihe betragen 1 Euro Entsperrgebühr plus 28 Cent pro Minute. Regelmäßige Nutzer können ein Paket für 5,99 Euro pro Monat erwerben, dies erspart die Entsperrgebühr für einzelne Fahrten.