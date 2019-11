Das Thema Rauchverbot in der Gastronomie ist derzeit in aller Munde. Die Durchsetzung eines Gesetzes, das in vielen europäischen Ländern schon längst verankert ist, gleicht in Österreich der unendlichen Geschichte. Selbst jetzt, nach dem Inkrafttreten des Gesetzes mit 1. November, ist die Stimmung sowohl unter den Gastronomen als auch unter den Gästen gemischt.

Vier Wirte aus der Region berichten im NÖN-Gespräch über die derzeitige Situation aus ihrer Sicht und geben Einblicke in die Bedeutung und Auswirkungen des neuen Gesetzes.

Die Auersthalerin Elfriede Sommer, Wirte-Obfrau im Bezirk, äußert sich offen über die derzeitige Sachlage: „Ich glaube, dass es in Speiselokalen nicht so dramatisch sein wird. Zu Umsatzeinbrüchen wird es sicher in Kaffeehäusern kommen. Einige Cafetiers haben tatsächlich schon vom Zusperren gesprochen.“

Sommer weiter: „Jetzt haben wir die Raucher alle verbannt. Ich hoffe, dass dann die Nichtraucher kommen und genauso viel Umsatz bringen wie einst die Raucher.“

„Entwickeln uns zum Genussverbotsland“

Andreas Sinnhuber, Wirt vom „Gasthaus zur Zuckerfabrik“ in Leopoldsdorf, betont ebenfalls den finanziellen Aspekt des Gesetzes: „Ich befürchte auch um finanzielle Einbußen, vielleicht nicht dauerhaft, aber sicher in den ersten Monaten.“ Obwohl oftmals behauptet wird, dass einige Gastronomen das Gesetz missachten werden und dabei anfallende Strafen in Kauf nehmen, steht Sinnhuber dieser Vorgehensweise nicht positiv gegenüber: „Ich werde mich an das Gesetz halten, weil wir uns das auch nicht leisten können, dagegen zu sein.“

Abschließend ist der Wirt überzeugt: „Österreich entwickelt sich zum Genussverbotsland. Wenn ich heute nicht einmal mehr einen Kaffee und eine Zigarette in meinem Lieblingslokal zu mir nehmen darf, entwickeln wir uns in eine Richtung, die ich persönlich nicht befürwortete.“

Sowohl Ilse als auch Johannes Abraham vom Gasthaus Abraham in Mühlleiten stehen dem neuen Gesetz durchaus optimistisch gegenüber. „Es musste so kommen. Österreich war einfach die letzte Insel in Europa, wo das Rauchen im Lokal noch erlaubt war“, so der Wirt.

Unterreiter „Wir haben für unsere rauchenden Gäste im Gastgarten einen Tisch mit Aschenbecher vorbereitet“, so das Ehepaar Johannes und Ilse Abraham aus Mühlleiten.

Ähnlich wie Sommer und Sinnhuber behauptet auch er, dass Restaurants nicht mit Verlusten zu rechnen haben, sondern es eher für Wirtshäuser Umsatzeinbußen geben wird, die aber vermutlich nur in der ersten Zeit spürbar sein werden. Auch einige seiner Gäste hätten ihren Unmut kundgetan und behauptet, das Gasthaus wegen des Gesetzes nicht mehr zu besuchen. Abraham weist außerdem noch auf einen anderen Aspekt der Thematik hin: „Für kleine Gastronomie-Betriebe kann es schon problematisch werden. Aber nicht durch das Verbot alleine, sondern weil sie oft mit finanziellen Problemen und vor allem mit den strengen Auflagen zu kämpfen haben. Da kann ich mir schon vorstellen, dass die zusätzlichen Einbußen zu einer Schließung führen können.“

Johannes Abraham ergänzt: „Strafen in Kauf zu nehmen und das Gesetz zu missachten, finde ich mutig. Wir würden das nicht machen.“ Ein ernüchterndes Fazit zieht der Betreiber der Bar „Extremhirsch“ in der Gänserndorfer Bahnstraße, Andreas Hirsch.

Er hatte zuvor ein reines Raucherlokal geführt: „Die Umsatzeinbußen nach den ersten Tagen betragen rund 50 bis 60 Prozent. Die Raucher dürften sich derzeit noch im Generalstreik befinden.“ Ob die Zukunft besser werde, wisse er nicht. „Ich habe aber das ,Raucherlokal‘-Pickerl nur provisorisch abgeklebt, wer weiß, vielleicht kommt ja wieder eine Gesetzesänderung“, fügt er schmunzelnd hinzu.

Vier Gastwirte mit vier unterschiedlichen Zugängen zu einem Thema, das ihren Alltag und letztlich ihre Zukunft betrifft. Ob und inwiefern die Gastronomie unter dem Verbot leidet, kann vermutlich erst nach einer gewissen Zeit gesagt werden. Fest steht jedoch, dass sich sowohl die Gäste als auch die Gastronomen mit der neuen Situation arrangieren müssen.

Mehr zum Thema