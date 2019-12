In einer Videoaufzeichnung des Vereins ATSV Sparta Deutsch-Wagram waren ein 32-jähriger Rumäne mit seinem Helfer (abgesondert verfolgt) beim Durchsuchen der Räumlichkeiten gut erkennbar. Trotzdem leugnete der Rumäne den Einbruch und beteuerte, er sei zu der Weihnachtszeit des vergangenen Jahres gar nicht in Österreich gewesen.

Auch mit zwei Lokaleinbrüchen – in die „Bierbrezel-Stube“ und die „Grill Ranch“ in Deutsch-Wagram – wollte er nichts zu haben. Er leugnete, dort eingebrochen und Bargeld sowie Zigaretten im Gesamtwert von über 3.000 Euro erbeutet zu haben. Mit dem Brand in der Imbiss-Stube wollte er schon gar nichts zu tun haben.

Ebenso leugnete der Mann, in einen Steinmetzbetrieb eingestiegen zu sein und dort 1.700 Euro Bargeld sowie einen Wagen entwendet zu haben. Das Fahrzeug wurde letztlich in Linz mit einem gestohlenem Kennzeichen sichergestellt. Im Wageninneren hatte der Rumäne seine DNA-Spur hinterlassen.

Täter muss nun 30 Monate ins Gefängnis

Nach einem umfangreichen Beweisverfahren wurde der mehrfach vorbestrafte Rumäne wegen der Eigentumsdelikte für schuldig befunden und kassierte zu 24 Monaten vom Innsbrucker Gericht noch weitere sechs Monate hinter Gittern.

Vom Vorwurf der Brandstiftung wurde er hingegen freigesprochen.