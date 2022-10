Männerchor: Seit 100 Jahren Balsam fürs Ohr

Zuletzt feierte der Männergesangverein Leopoldsdorf im Marchfelde sein 100-jähriges Bestehen. Der Verein wurde im Jahr 1921 von musikbegeisterten Männern gegründet und konnte in all den Jahren viele erfolgreiche Konzerte geben. Er ist damit der älteste Verein auf dem Gebiet der Kultur der Marktgemeinde Leopoldsdorf.

Da es aufgrund der Pandemie im Jahr 2021 nicht möglich war, eine größere Veranstaltung durchzuführen, wurde die Feier um ein Jahr verschoben.

Obmann Dieter Nefischer konnte viele Gäste aus Leopoldsdorf und Umgebung begrüßen. So waren als Ehrengäste Bürgermeister Clemens Nagel und die stellvertretende Obfrau des Chorverbandes für Niederösterreich und Wien, Vera Riegele, anwesend.

1938 musste die Vereinstätigkeit aufgrund des Kriegswirrens eingestellt werden. Mit der Wiederaufnahme im Jahr 1948 begann erneut eine rege Vereinstätigkeit und es gab kaum eine größere Veranstaltung in Leopoldsdorf, bei der der Männergesangverein nicht mitwirkte.

Ein buntes Programm zum 100. Geburtstag

Die 100-Jahr-Feier startete mit einer Kranzniederlegung beim Schubertdenkmal. Gleich darauf fand eine Festmesse in der Pfarrkirche von Leopoldsdorf statt, bei der die Chöre Auklang Loimersdorf, Eckartsau, der Kirchenchor Leopoldsdorf und ein Geiger unter der Leitung von Konstantin Ilievsky die „Pannonische Messe“ von Toni Stricker aufführten. Im Anschluss bekamen die Gäste weitere Punkte des bunten Programms zu sehen.

Vom Männergesangverein und den drei Chören wurden Lieder aus den Epochen der Geschichte des Chores und Volkslieder vorgetragen, bei denen die Zuhörer zum Mitsingen eingeladen wurden. Den Abschluss der Feier gestaltete der Musikverein Leopoldsdorf.

Im Rahmen des Festaktes fanden auch die Ehrungen einiger engagierter Mitglieder statt. Peter Nagel erhielt für seine Verdienste und seinen Einsatz den goldenen Ehrenring des Vereines.

Die stellvertretende Obfrau des Chorverbandes überreichte mehrere Auszeichnungen in Bronze, Silber und Gold an die langjährigen Mitglieder des Chores und die Chorleiternadel in Gold an Konstantin Ilievsky.

