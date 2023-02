Mann wollte Frauen „Licht abdrehen“

Den Vorwurf gegen einen 42-Jährigen wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz und des Besitzes von Kriegsmaterial konnte Richter Martin Bodner am Landesgericht Korneuburg insofern schon am ersten Verhandlungstag klären, als dass sich der Mann dazu voll geständig zeigte. Auch wenn er die Übungshandgranate, die die Polizei in seiner Wohnung im Bezirk Gänserndorf sicherstellte, in deren Harmlosigkeit mit einem Stahlhelm verglich.

Schwerer tat sich der Richter beim zweiten Teil der Vorwürfe, einer gefährlichen Drohung, die der Mann am 24. Mai letzten Jahres gegen seine Ex-Schwiegermutter (61), beziehungsweise stellvertretend auch gegen die Mutter (37) seiner Kinder ausgestoßen haben soll.

Keine Festlegung am ersten Gerichtstag

Am ersten Verhandlungstag wollte sich der 42-Jährige nicht recht festlegen, was er mit dem Satz „Leuten wie euch gehört das Licht abgedreht!“ gemeint haben will. Aber wirklich gedroht habe er an sich nicht. Da die Damen allerdings am ersten Tag nicht als Zeuginnen erschienen waren, bedurfte es eines erneuten Verhandlungstermins.

Besonders der 61-Jährigen war es unangenehm, vor Gericht auszusagen. Aber über das, was ihr ehemaliger Schwiegersohn an diesem Tag gesagt hatte, sei sie erschrocken. Er habe ihrer Tochter unter Beifügung eines Schimpfworts mit dem Umbringen gedroht. „Ich hab‘ in dem Moment so einen Strom bekommen“, wie es die 61-Jährige ausdrückte. Es folgte ein kleiner Ausflug ins Familiengericht, da natürlich auch Trennungsschmerzen seit der Scheidung 2020, Alimente, Trunkenheit am Steuer, wenn er mit den Kindern unterwegs sei, und so weiter zur Sprache kamen.

Aber selbst die 61-Jährige attestierte dem 42-Jährigen: „Er ist kein schlechter Mensch.“ Das sah der Richter ähnlich und verurteilte ihn zu fünf Monaten bedingter Freiheitsstrafe. Der 42-Jährige nahm sich Bedenkzeit und hatte im Anschluss an die Verhandlung gesteigerten Redebedarf mit seinem Verteidiger Leopold Boyer.

