Marchfeld-Schnellstraße S8: Der eine kämpft, der andere jubelt

„Nach über zwei Jahren konnten wir endlich das eingeforderte Gespräch mit Ministerin Leonore Gewessler führen“, gab Gänserndorfs ÖVP-Bürgermeister Landtagsabgeordneter René Lobner auf seiner Facebook-Seite bekannt. Er und ÖVP-Ortschef Walter Krutis aus Raasdorf brachten im grünen Umwelt- und Verkehrsministerium Argumente für den aus ihrer Sicht notwendigen Bau der Schnellstraßen S8 und S1 inkl. Lobautunnel vor.

Neue Erkenntnisse oder gar Zugeständnisse von Gewessler, die beide Verkehrsprojekte strikt ablehnt, gab es nicht. Dennoch sei es ein wichtiges Treffen gewesen, so Lobner. Warum? „Weil ich erstmals das Gefühl hatte, dass wir zumindest ansatzweise inhaltlich bei der Ministerin durchgedrungen sind.“ Die Delegation aus dem Bezirk Gänserndorf erneuerte auch ihre Einladung an Gewessler, sich persönlich „ein Bild von der unerträglichen Situation“ vor Ort zu machen.

Bundesverwaltungsgericht ist jetzt wieder am Zug

Wenige Stunden nach dem Treffen wurde bekannt, dass der Verwaltungsgerichtshof als Höchstgericht ein wichtiges Erkenntnis im S8-Rechtsstreit gefasst hat: Demnach darf das Bundesverwaltungsgericht das UVP-Verfahren nicht an das Verkehrsministerium zurückverweisen, was es im September 2021 getan hatte, sondern muss in der Sache selbst entscheiden. Der damalige Beschluss des Bundesverwaltungsgerichts wurde wegen Rechtswidrigkeit aufgehoben.

Konkret geht es um eine Prüfung von Alternativen zur S8, die durchgeführt werden muss. Es sei zu klären, ob nicht eine andere Trassenführung möglich ist, die zu geringeren Auswirkungen für die Umwelt führt bzw. ob es Gründe gibt, wonach die Notwendigkeit des Schnellstraßenbaus das Interesse des Naturschutzes überwiegt.

Das Bundesverwaltungsgericht war der Meinung, dass die Alternativenprüfung ein viel zu großer Aufwand für das Gericht sei und diese deshalb vom Verkehrsministerium vorzunehmen sei. Das Höchstgericht sieht dies nun anders und spielt den Ball zurück zum Bundesverwaltungsgericht.

Umweltschützer Wolfgang Rehm aus Marchegg. Foto: privat

Während das Erkenntnis bei den S8-Befürwortern rund um Land NÖ und Asfinag für Zähneknirschen sorgt, jubeln die Gegner der Schnellstraße, allen voran Umweltschützer Wolfgang Rehm aus Marchegg: „Jetzt muss das Bundesverwaltungsgericht selbst entscheiden und dem Einreichprojekt der Marchfeld-Schnellstraße den Garaus machen.“ Was sagt Rehm zum unermüdlichen Kampf von Lobner und Co. für die S8? „Das Ganze bringt nichts. Der politische Wunsch kann nicht die erforderliche Genehmigung ersetzen.“

Keine Nachrichten aus Gänserndorf mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.