Marchfeld-Schnellstrasse S8: „Mehr Verkehr ist schon da!“

Früher seien es fünf Minuten gewesen, die Pendler auf der B8 täglich im Stau verbrachten. Jetzt sei die B8 permanent verstopft, 20 Minuten im Stau stünden an der Tagesordnung. „Die Lebensqualität leidet massiv. Und die Klimaschutzministerin lässt uns im Regen stehen“, sagt Landtagsabgeordneter René Lobner (ÖVP) über Leonore Gewessler (Grünen), die die Planungen zur Errichtung der Marchfeld-Schnellstraße S8 eingefroren hat.

Jetzt sei das Ministerium für Klimaschutz am Zug, um alternative Varianten zu prüfen und eine neue UVP der S8 zu veranlassen, sagt Mobilitätslandesrat Ludwig Schleritzko (ÖVP) in einem Pressegespräch. Aber: Seit 15 Monaten sei in der Causa S8 nichts passiert. Für Lobner ist klar: „Die S8 bringt Entlastung, Lebensqualität und Perspektive.“ Derzeit könne die Region nicht weiterentwickelt werden, neue Betriebe könnten sich aufgrund der fehlenden Verkehrsanbindung nicht ansiedeln. Und das, obwohl die Marchfeld-Schnellstraße bereits seit 2006 im Bundesstraßengesetz verankert ist und die Asfinag gesetzlich dazu verpflichtet sei, die Straße zu errichten.

In den nächsten 30 Jahren würden durch eine fehlende S8 7.000 Arbeitsplätze in der Region verloren gehen, betont ein Experte im Pressegespräch. 0,5 Milliarden Euro an Steuern würden verloren gehen. Der Mobilitätslandesrat spricht von einer Plattitüde, wenn er an das Mantra der Grünen, mehr Straßen bedeuten mehr Verkehr, denkt. „Mehr Verkehr ist schon da, jetzt muss er ordentlich gelenkt und geleitet werden, um die Menschen zu entlasten.“

Dabei denkt er nicht nur an jene, die zum Pendeln verdammt seien, sondern auch an die 18.000 Anrainer, die unter den 30.000 Fahrzeugen pro Tag leiden würden. Es sei ungerechtfertigt, dass die Ministerin davor die Augen verschließe. Schleritzko spricht von „reiner Ideologie“, nach der sie handle. Er unterstellt ihr sogar, darauf zu hoffen, dass das Bundesstraßengesetz geändert wird. „Das ist das Öffnen der Büchse der Pandora“, warnt er. Über diese Änderung müsste das Parlament entscheiden.

Ministerin schweigt zu 15.000 Unterschriften

„Das, was jetzt passiert, der ständige Stop-and-go-Verkehr, ist das Schlechteste für die Umwelt“, meint Lobner, der der Ministerin 15.000 Unterschriften überreichte, von Menschen, die sich für die Errichtung der S8 aussprechen. Auch darauf habe sie bisher nicht reagiert.

Sind Umfahrungsstraßen eine Lösung? Die Experten verneinen, weil sie verkehrsunwirksam seien. Sie müssten mit einem Schnellstraßenquerschnitt errichtet und ins Straßennetz eingebunden werden.

Die NÖN fragte im Klimaschutzministerium nach, wie der Stand der Dinge ist. „Uns war es immer wichtig, dass die Menschen vor Ort rasch entlastet werden – aus diesem Grund haben wir gemeinsam mit der Asfinag bereits mit der Prüfung von besseren Alternativen begonnen. Damit kommen wir auch dem Auftrag des Bundesverwaltungsgerichts frühzeitig nach“, heißt es aus dem Ministerium. Außerdem sei es „im laufenden Austausch mit den betroffenen Gemeinden und ihren Bürgermeistern“, weil „uns die Einbindung der Menschen vor Ort ein Anliegen ist“.

„Das ist eine Lüge“, sagt Lobner auf NÖN-Nachfrage, dass es keinerlei Austausch mit dem Ministerium gebe. Zuletzt habe es ein lapidares Schreiben gegeben, wonach Gewessler keine Zeit für ein Treffen habe. Und das sei bereits mehrere Monate her.

