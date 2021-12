Marchfelder Bank: Vock nun Vorstandsmitglied

Seit 1. Dezember gehört Günther Vock – neben Erich Fellner und Robert Wallner – dem Vorstand der Marchfelder Bank an. Als neues Vorstandsmitglied verantwortet der bisherige Geschäftsstellenbereichsleiter der Marchfelder Bank seit 1. Dezember den gesamten Vertrieb.

Dazu meint Vorstandsvorsitzender Erich Fellner: „Mit Günther Vock haben wir einen regional verwurzelten Marchfelder im Vorstandsteam, der nicht nur durch seine fachlichen, sondern auch durch seine menschlichen Qualitäten überzeugt.“ Vorstand Robert Wallner ergänzt: „Ich freue mich, mit Günther Vock einen erfahrenen Bank- und Vertriebsexperten als neuen Vorstandskollegen im Team zu haben.“

Seit über 20 Jahren bei der Marchfelder Bank

Günther Vock lebt seit seiner Geburt in Ollersdorf, ist verheiratet und hat zwei Kinder. Bereits seit 1999 ist er bei der Marchfelder Bank (vormals Volksbank Marchfeld) tätig. Als Filialleiter-Stellvertreter in Strasshof baute er ab 2002 eine neue Geschäftsstelle in Orth auf und übernahm 2014 die Geschäftsstelle in Groß-Enzersdorf. Seit 2020 war er als Bereichsleiter für sämtliche Geschäftsstellen der Marchfelder Bank verantwortlich. Die Marchfelder Bank hat ihre Wurzeln schon im Jahr 1873 und ist mittlerweile mehr als 145 Jahre in der Region Marchfeld präsent.

Als regionales Unternehmen hat die Marchfelder Bank sowohl Privatkunden als auch KMUs (Klein- und Mittelunternehmen), Gewerbebetriebe, die Landwirtschaft, Gemeinden und Vereine im Marchfeld, Weinviertel, nördlichen Burgenland und Wien.

„Mit Filialen von Marchegg bis zum Wiener Stadtrand und einem mobilen Beratungsteam berät und begleitet die Marchfelder Bank ihre Mitarbeiter und Kunden persönlich, individuell und kompetent bei allen Themen rund um Finanzierung, Veranlagung, Vorsorge und Versicherung“, heißt es vonseiten des nun erweiterten Bankvorstandes.