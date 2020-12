In Groß-Enzersdorf war es ein Bild wie am Wahlsonntag: Die Bürger pilgerten in kleineren und größeren Rudeln zum Testlokal. Man begrüßte einander, man plauderte, war oft erleichtert: „Negativ“, das Ergebnis kam schnell, meist erreichte die Nachricht die Leute noch am Testgelände selbst.

Warum sie testen gekommen sind? „Eh logisch, mein Mann ist Schuldirektor und ich hab eine alte Mutter und einen Bruder in Krebstherapie, ich will niemanden gefährden“, erklärt Marion Paternostro. Viele seien selbst gesund und gingen kaum aus dem Haus, aber sie möchten auch niemanden unbewusst anstecken. In der Nachbarschaft sei eine Frau an Corona gestorben, weil ihr Sohn sie bei der Pflege angesteckt hatte, erzählen die Leitgebs. „Wir sind in Pfarre und Fußball aktiv und möchten niemanden gefährden“, sagen die Havlas. Maria wird am nächsten Tag zu ihrer 94-jährigen Mutter fahren und auf Nummer sicher gehen. Einige erfüllen schlicht ihre Pflicht als Staatsbürger.

Im Stadtl ließen sich fast 40 Prozent testen

Lassees Bürgermeister Bobits bei der Auswertung der Tests. Spet

SP-Bürgermeisterin Monika Obereigner-Sivec, die in der Vorbereitungswoche eher schlecht ansprechbar war, war beide Tage im Einsatz – und letztlich zufrieden. Einmal sei kurz ein Rechner ausgefallen. Und: „Für das nächste Mal werden wir mehr Beleuchtung organisieren.“ Aber es gab keine Zwischenfälle, die angemeldeten Groß-Enzersdorfer seien pünktlich gekommen, alles sei reibungslos verlaufen. Der Andrang war überschaubar, aber im Österreich-Vergleich doch recht hoch, knapp 40 Prozent der Bürger, insgesamt 4.558 Personen, wurden registriert, 4.076 sind gekommen, vier davon wurden positiv getestet.

In Lassee führten schon in der Einfahrt des Rathauses Mitglieder der Feuerwehr die zu Testenden durch das Leitsystem. Im Inneren informierten Gemeindebedienstete über den Ablauf. VP-Bürgermeister Roman Bobits wertete die Schnelltests aus.

In Marchegg gab es in den Räumlichkeiten des Speichers zwei Teststraßen. VP-Bürgermeister Gernot Haupt und die Gemeindemitarbeiter werteten die Tests aus. Beide Bürgermeister bedankten sich bei ihren Bediensteten sowie der Feuerwehr.