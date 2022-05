Matura 2022: Reif fürs Leben und die Insel

Wie geht es den Schülern der Maturaklassen nach zwei Jahren Pandemie und viel Distance-Learning? Welche Ergebnisse konnten im schriftlichen Teil erzielt werden? Wie stehen die Maturanten und die Schulen zur heuer wieder stattfindenden mündlichen Matura?

Eva Zillinger, Direktorin des Gänserndorfer Konrad Lorenz Gymnasiums (KLG), ist erfreut über die Ergebnisse des schriftlichen Teils: „Ganz ausgezeichnet. Vor allem im Fach Mathematik sensationell. In einer Klasse gibt es 50 Prozent Sehr gut – kein Genügend und kein Nicht genügend.“

Auch in den Sprachen und naturwissenschaftlichen Fächern habe man super Ergebnisse eingefahren: „Mit einem Notenschnitt teilweise unter 2,0.“ Folglich war am KLG kein Leistungsabfall zu bemerken. „Durch den enorm hohen Einsatz der Lehrkräfte ist es gelungen, die Schüler zu motivieren. Viele Zusatzangebote und -stunden wurden genutzt“, so die Schulleiterin.

„Wir liegen im Schnitt der vergangenen Jahre“

Ähnliches berichtet Andreas Breitegger, Direktor des BORG Deutsch-Wagram: „Wir liegen durchaus im Schnitt der vergangenen Jahre. Sehr erfreulich war, dass speziell in Mathematik die Ergebnisse sehr gut waren und das, obwohl die Schüler unter der Pandemiesituation schon gelitten haben.“

Larissa Suk, BORG-Schülerin der Abschlussklasse, erklärt: „Die schriftliche Matura war heuer schaffbar. Ich hatte aber nicht das Gefühl, dass mit einberechnet wurde, wie viel Stoff und Wissen während des Distance-Learning verloren gegangen ist.“ Suk hätte sich mehr Entgegenkommen seitens des Bildungsministeriums gewünscht.

In der BHAK Gänserndorf sind die schriftlichen Klausurarbeiten sehr zufriedenstellend ausgefallen. Direktor Christoph Jank: „90 Prozent der Klausuren wurde positiv benotet, drei Kandidaten haben in allen Fachklausuren mit Sehr gut maturiert.“ Jank führt dies auf das abgelaufene Schuljahr mit wenig Distance-Learning zurück.

Heuer gibt es erstmals wieder eine mündliche Matura, was speziell in Schülerkreisen mit gemischten Gefühlen aufgenommen wird. Suk: „Für mich war es tatsächlich eine Überraschung. Dass ausgerechnet jener Jahrgang, der am längsten im Distance-Learning war, zur mündlichen Matura antreten muss, fühlt sich nicht gerecht an.“

„Ohne mündlichen Teil kann man die Matura abschaffen“

Breitegger hat dazu eine ganz andere Meinung: „Für mich war es schon im Vorjahr nicht nachvollziehbar, warum es keine mündliche Matura gab. Das gehört dazu, sonst kann man die Matura gleich ganz abschaffen.“

Auch in der BHAK gab es Gemurre unter den Schülern wegen der mündlichen Matura. Manuel Amon und Dominik Urbanek sprechen dies auch offen an: „Grundsätzlich bestand am Tag der Verkündung, dass die mündliche Matura doch stattfinden wird, eine gewisse Enttäuschung bei uns Schülern. Dies wurde jedoch mit zahlreichen Vorbereitungs- und Ergänzungsstunden in diversen Unterrichtsgegenständen kompensiert.“

Direktor Jank denkt ein Stück weiter in die Zukunft: „Ich bin überzeugt davon, dass die angehenden Diplomanden nach ihren mündlichen Prüfungen stolz auf ihre Leistungen und später auch froh sein werden, dass sie wieder unter normalen Umständen maturieren konnten.“

Gym-Leiterin Zillinger ist zuversichtlich, dass auch bei der mündlichen Matura sehr gute Ergebnisse erzielt werden: „Die Vorbereitungskurse laufen gut.“

