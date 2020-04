Helmut Legat ist niedergelassener Arzt und übt heftige Kritik an der Informationspolitik in Coronazeiten. „Über Umwege erfahre ich, dass in meiner Gemeinde eine Person positiv getestet wurde“, so Legat. Er fordert in dieser Ausnahmesituation einen anderen Umgang mit den Daten, zu seinem Schutz und dem seiner Ordinationsmitarbeiter.

Fast vier Wochen blieb Groß-Schweinbarth coronafreie Zone, seit letztem Donnerstag ist es amtlich: Es gibt eine positiv getestete Person. Die Namen werden – eben aus Datenschutzgründen – nicht bekannt gegeben. Nicht einmal dem Arzt. „Wie soll ich jetzt wissen, ob der Patient in meiner Praxis war? Wenn sich der Patient nicht deklariert, gibt es keine Möglichkeit nach der derzeitigen Rechtssituation“, sieht Legat hier Handlungsbedarf gegeben. Eine Meinung, die er mit seinen Arztkollegen aus anderen Gemeinden teilt.

Legat: „Wichtige Infos werden verschwiegen“

Legat bemängelt, dass den Ärzten an der vordersten Front hier wichtige Informationen verschwiegen werden, zumal erst kürzlich ein Mediziner aus dem Bezirk Bruck/Leitha nach einer Infektion verstarb (die NÖN berichtete) und auch Schutzausrüstung quasi nicht zu bekommen sei.

„Vorige Woche erhielt ich von der Ärztekammer die Information, dass Masken und Handschuhe beim Roten Kreuz abzuholen sind. Es wurde mir eine bestimmte Zeit für die Abholung zugewiesen“, berichtet Legat. Dort angekommen, erhielt er eine Schachtel Schutzhandschuhe in Größe M – zu klein und zu wenig. Von Masken keine Rede. „Das Rote Kreuz kann nichts dafür“, hält Legat den dortigen Mitarbeitern die Stange. Dennoch, die Hausärzte arbeiten derzeit quasi ungeschützt an der Front. Er fordert seitens der Behörden umgehend einen der besonderen Situation angepassten Maßnahmenkatalog.

Die NÖN fragte bei Bezirkshauptmann-Stellvertreter Wolfgang Merkatz nach. Dieser erklärt: „Die Änderung des Epidemiegesetzes bezieht sich leider nur auf die Bürgermeister, die mit persönlicher Haftung zur Verschwiegenheit verpflichtet sind.“ Er werde den Landessanitätsstab informieren, verweist allerdings darauf, dass hier die Politik gefordert sei. Es müsste eine Gesetzesänderung oder zumindest einen Erlass des Sozialministeriums geben. Merkatz abschließend: „Ich kann den Ärger der Ärzte nachvollziehen.“