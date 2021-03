Während die leider notwendigen Lockdowns für schwere Einbußen bei den meisten Wirtschaftstreibenden sorgen, so scheinen sie zumindest einen leicht positiven Effekt auf die Kriminalitätsstatistik zu haben. Die Zahl der angezeigten Delikte ist nämlich rückläufig. 3.026 Anzeigen wurden im Vorjahr registriert, im Jahr 2019 waren es noch 3.603.

Im Detail stechen dann einige Besonderheiten ins Auge: 2019 wurden 62 Wohnhauseinbrüche registriert, im Vorjahr waren es 91. Das mag ob der Tatsache, dass sich die Menschen vermehrt zu Hause aufhielten, verwunderlich erscheinen. Zur Erklärung: Vor dem ersten Lockdown Mitte März 2020 verzeichnete Chefinspektor Karl Löffler vom Bezirkspolizeikommando Gänserndorf einen Anstieg der Wohnhauseinbrüche im Vergleich zum Jahr 2019.

Während des ersten Lockdowns und auch im zweiten gingen die Straftaten dann aber deutlich zurück. Die Zahl der Kellereinbrüche stieg im Jahr 2020 auf 41 (2019: 16), in elf Fällen blieb es beim Versuch.

Wenn sich Menschen vermehrt daheim aufhalten, dürften Kriminelle mit Vorliebe ins Internet ausweichen – diesen Schluss lässt zumindest der Blick auf die Cybercrime-Delikte zu: Die Anzahl der Fälle von Internet-Kriminalität stieg besorgniserregend – nämlich von 33 im Jahr 2019 auf 62 im Jahr 2020. Meistens handelte es sich dabei um E-Mails von Erpressern, die Geld von ihren Opfern verlangen.

Auch auf Gewaltdelikte innerhalb der Familie dürften sich die Lockdowns negativ auswirken, diese stiegen nämlich um etwa 20 Prozent an – ein besorgniserregendes Ausmaß, das sich auch durch einen Anstieg bei den Betretungsverboten manifestiert. Sobald es die Corona-Pandemie zulässt, plant die Polizei, wieder öffentliche Veranstaltungen zu Präventionsmaßnahmen abzuhalten. Bis dahin können sich Bürger auch an telefonisch an die nächste Polizei-Inspektion wenden.