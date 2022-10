Mehr Raum für die Sprösslinge: Kindergarten für Zweijährige

Die Senkung des Kindergarten-Alters auf 2 Jahre, flächendeckende Nachmittagsbetreuung und ein kostenloses Vormittagsbetreuungsangebot schon für 0- bis 2-Jährige: Das sind die wesentlichen Punkte der Kinderbetreuungsreform, die im November beschlossen und bis 2027 in NÖ umgesetzt werden soll. Auf die Gemeinden kommt dadurch eine Menge Arbeit zu: Bildungslandesrätin Christiane Teschl-Hofmeister (ÖVP) rechnet damit, dass für die Erweiterung des Angebots niederösterreichweit 850 neue Gruppen in Kindergärten und Krippen benötigt werden.

Ab September 2024 dürfen Kinder ab zwei Jahren den Kindergarten besuchen. Schon ein Jahr früher wird es eine kostenlose Vormittagsbetreuung für unter 6-Jährige geben. Ebenfalls ab 2023 werden die Schließzeiten im Sommer auf eine Woche verkürzt. Die Nachmittagsbetreuung wird kostenpflichtig bleiben, soll sich aber auf maximal 180 € einpendeln.

Kinderbetreuung ausschlaggebend für Jobaussichten

Katharina und Alfred Diem sind in Spannberg zu Hause. Das Paar hat zwei Buben im Alter von 5 Jahren und 16 Monaten. Noch ist die Mutter in Karenz. Für sie ist die Möglichkeit einer Betreuungsmöglichkeit für den Kleinen ausschlaggebend, um ihre Wunschstelle zu bekommen. „Ich habe ein gutes Angebot für eine Stelle, wo ich auch im Homeoffice arbeiten kann. Das ist für mich wichtig, um nicht jeden Tag nach Wien pendeln zu müssen. Die Betreuungszeit ist von 7 bis 16 Uhr, das geht sich aus“, so die junge Mutter.

In ihrer Heimatgemeinde hat sie die Möglichkeit, eine Tagesbetreuung zu nutzen. „Für den Kleinen muss ich derzeit auch für den Vormittag bezahlen, aber das ist immer noch günstiger als private Einrichtungen“, kalkuliert Diem. Wenn die Kosten für die Vormittagsbetreuung nächstes Jahr wegfallen, ist das für die Familie eine zusätzliche Unterstützung.

Keine Konkurrenz zu privaten Einrichtungen

Die Vorsitzende der ehrenamtlichen Volkshilfe im Bezirk Gänserndorf, Gudrun Nußbaum-Kranz, sieht im Ausbau der niederösterreichweiten Kleinkinderbetreuung keine Konkurrenz zu bestehenden Einrichtungen der Volkshilfe. „Ich bin sicher, dass in diesem Fall Angebot Nachfrage schafft. Je mehr Betreuungsmöglichkeiten es gibt, desto mehr werden sie angenommen, auch in Anbetracht der Teuerungswelle“, so Nußbaum-Kranz weiter.

Schon vor Corona und Teuerungswelle sei es sich bei vielen Familien nicht mehr ausgegangen. „Wenn beide Elternteile arbeiten gehen müssen, wohin dann mit den Kindern? Nicht jeder hat die Großeltern im ersten Stock wohnen“, sagt Nußbaum-Kranz.

Auersthal ist einen Schritt voraus

Vor etwas mehr als zwei Jahren ging in Auersthal mit dem „Kükennest“ eine der ersten Kleinkinder-Tagesbetreuungsstätten im Bezirk Gänserndorf in Betrieb. Das Haus ist offen für Kinder ab einem Jahr – vorrangig aus der Gemeinde und aus den Nachbargemeinden. ÖVP-Bürgermeister Erich Hofer sieht den Landesvorgaben entspannt entgegen: „Wir können in dem neu gebauten Haus rasch Platz hochfahren. Man wird sich aber anschauen müssen, wie das mit den Kostenersätzen funktioniert.“

