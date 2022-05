„Mehr Sonnenstrom“: Grüne ging aufs Dach

Werbung

Während Grünen-Landessprecherin Helga Krismer eine rasche Energiewende einfordert, um vom russischen Erdgas unabhängig zu werden, sah sich ihre Parteifreundin Bettina Bergauer aus Deutsch-Wagram die Dächer in Gänserndorf genauer an: „Es gibt noch genug Platz auf Landesgebäuden, die mit einer Photovoltaik-Anlage ausgestattet werden können.“

Das Pflege- und Betreuungszentrum Barbaraheim verfüge wenigstens über eine kleine Anlage: „Auf dem Dach des Medizinischen Zentrums hingegen herrscht noch gähnende Leere.“ Zwei Beispiele für Landesgebäude im Bezirk, deren Dächer mehr Aufmerksamkeit verdienen, so die Grüne.

Bürgerbeteiligung beim Ausbau

Dabei seien Photovoltaik-Anlagen mittlerweile so günstig, dass sie sich auch finanziell für das Land rechnen würden. „Den Ertrag können wir wiederum in erneuerbare Energien investieren. Ein positiver Kreislauf für mehr Unabhängigkeit in unserer Energieversorgung“, betont Krismer. Auch Bürgerbeteiligungsmodelle sollten ihrer Meinung nach beim Ausbau eine Rolle spielen.

Die Investitionen in lokale Photovoltaik-Kraftwerke seien aber nicht nur finanziell richtig: „Sie sind ein Symbol für unsere Unabhängigkeit und regen die Menschen in der Umgebung zum Nachahmen an.“

Die NÖN wollte natürlich auch wissen, was Gänserndorfs ÖVP-Bürgermeister Landtagsabgeordneter René Lobner zur grünen Forderung sagt. Er wollte aber keine Stellungnahme abgeben.

