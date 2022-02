Mit Mikro und Kopfhörer in Peking dabei

Nicht nur für die Sportler und Betreuer, auch für Journalisten werden die Olympischen Spiele in Peking eine Reise ins Ungewisse. Die größte Abordnung schickt der ORF nach China, zwei seiner Moderatoren kommen aus dem Bezirk Gänserndorf: Dietmar Wolff aus Schönkirchen-Reyersdorf und der Gänserndorfer Johannes Hahn. Ebenfalls mit dabei ist Alexander Hofstetter, der Groß-Enzersdorfer schreibt für die „Kronen Zeitung“.

Für den 51-jährigen Wolff, einen „alten Hasen“ in der Sportredaktion des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, wird es eine spannende Erfahrung: „Einerseits glaube ich, dass es perfekt organisierte Spiele sein werden, andererseits gibt es sehr viele Unbekannte, vor allem das Thema Corona schwebt wie ein Damoklesschwert über allem.“

Viele „Schauergeschichten“ kursieren

So gibt es viele „Schauergeschichten“, was passiert, wenn man vor Ort positiv getestet wird. Angefangen von der Einweisung in Absonderungsanstalten bis zu dreiwöchiger Quarantäne im Hotelzimmer. „Das wäre dann wie im Gefängnis, deshalb bleibt schon ein mulmiges Gefühl“, so Wolff, der, wie viele seiner Kollegen, die Anreise nach China am Dienstag (nach Red.-Schluss) als größte Gefahr erachtete, sich vor Beginn der Spiele noch zu infizieren.

Um vorzubeugen, nahm die Delegation deshalb auch im Flugzeug nicht etwa auf nebeneinandergelegenen Sitzen Platz, sondern in verschiedenen Reihen, um sich im Fall der Fälle nicht auch noch gegenseitig anzustecken.

Sobald er mal vor Ort sei, mache er sich dann weniger Sorgen, so Wolff: „Die Bubble der Chinesen ist so streng, da müsste es schon sehr blöd laufen, dass du dich ansteckst.“ Dennoch macht Corona so dem olympischen Flair den Garaus, was auch Wolff bedauert: „Es ist traurig, weil mit leeren Wettkampfstätten, ohne Zuschauer und ohne Austausch der Athleten fehlt der Spirit.“

Wolff wird in Peking Biathlon kommentieren, gemeinsam mit Experte Dominik Landertinger. In „seiner“ Sportart sieht er nur Lisa Hauser als Medaillenanwärterin, bei den Herren müsste ein Wunder her. Generell glaubt er an 17 Medaillen für Österreich, „allerdings ist das ein dilettantischer Tipp“, fügt er schmunzelnd hinzu.

Hahn feierte 2008 in Peking sein Olympia-Debüt

Vorfreude auf die Anreise mit Wolff & Co herrschte am Wochenende auch schon bei Hahn, für den der Flug nach Peking auch ein kleines Jubiläum darstellt. Seine Premiere bei Olympischen Spielen feierte der frühere Handballer nämlich ausgerechnet bei den Sommerspielen 2008 in der chinesischen Hauptstadt, als er als Handball-Kommentator und Beachvolleyball-Interviewer im Einsatz war.

Seither war der 42-Jährige, abgesehen von den Winterspielen 2010 in Vancouver (Kanada) und den von 2020 auf 2021 verlegten Sommerspielen in Tokio (Japan), immer dabei.

Kommentiert Langlauf und Nordische Kombi: Giovanni Hahn. Foto: ORF/Roman Zach-Kiesling

Vor 14 Jahren, erinnert sich Hahn, habe er Peking „als pulsierende Stadt noch wirklich kennenlernen“ dürfen. Für heuer macht er sich keine Illusionen, er sieht es wie Wolff: „Die Bubble wird sehr streng sein, ich hoffe, dass alles gut geht. Aber ich nehme es so, wie es kommt. Schwieriger ist es für die Sportler und Sportlerinnen, die sich lange darauf vorbereitet.“

Eingeplant ist der Gänserndorfer als Kommentator bei der Nordischen Kombi und im Langlauf, sein Co-Kommentator wird Alois Stadlober sein.

Aus Wengen Corona mit nach Hause genommen

Für die „Krone“ bei den alpinen Skiläufen: Alexander Hofstetter. Foto: Kronen Zeitung

Der Dritte im Bunde, Alexander Hofstetter, muss sich indes noch ein wenig gedulden. Sein Steckenpferd sind die alpinen Skibewerbe – und genau die brachten ihm zuletzt eine Zwangspause ein.

Er habe „vom Weltcup-Wahnsinn in Wengen Corona mit nach Hause gebracht“, berichtet der Ex-Handballer, der wie Hahn im Gänserndorfer HLA-Aufstiegsteam von 2001 stand: „Mit den ganzen Fristen ist sich das dann schwer ausgegangen, deshalb habe ich den Flug verschieben müssen.“ Am kommenden Montag soll es dann aber auch für Hofstetter heißen: Ab nach China!

