Modernster und stärkster Windpark der EVN ist feierlich eröffnet

Die EVN war stolz zum Windfest in den neuen Windpark Palterndorf-Dobermannsdorf / Neusiedl an der Zaya einladen zu dürfen. Mit diesem Fest wurde nicht nur die Fertigstellung gefeiert, sondern auch, dass dies der „derzeit stärkste Windpark der EVN ist“, wie EVN-Sprecher Stefan Zach berichtete.

Ursprünglich waren 13 Windräder geplant, doch durch den Einsatz der modernsten und leistungsstärksten Anlagetypen wurde die Anzahl auf sieben reduziert. Diese erbringen eine Leistung von 42 Megawatt, die mit der Kraft des Windes 36.000 Haushalte versorgen können.

Bei diesem Fest war die Bevölkerung eingeladen, sich den Park aus der Nähe anzusehen: In ein Windrad durfte hineingeschaut werden, mit einem Kran ging's für einen herrlichen Ausblick in luftige Höhe. Für die Unterhaltung der Kinder war ebenfalls bestens gesorgt: Sie konnten basteln, sich in der Hüpfburg austoben oder am Glücksrad drehen.

Vor 20 Jahren war das Weinviertel ein weißer Fleck auf EVN-Naturkraft-Landkarte

Helwig Überacker, Geschäftsführer der EVN Naturkraft, berichtete im Gespräch mit Zach, warum der Windpark Palterndorf-Dobernmannsdorf und Neusiedl zusätzlich eine große Rolle für die EVN spielt: „Mit diesem Projekt überholt die Stromerzeugung durch Windkraft die Erzeugung durch Wasserkraft in der EVN.“ Besonders sei das auch deswegen, weil: „Als ich zur EVN kam, war das Weinviertel ein weißer Fleck, was erneuerbare Energie betrifft.“ Im Jahr 2000 leitete Überacker schließlich das erste Windparkprojekt: Fünf Windräder mit einer Leistung von 1,2 Megawatt wurden in Gänserndorf errichtet.

„Gänserndorf ist Windgemeinde der ersten Stunde“, bestätigt der Gänserndorfer Stadtchef René Lobner. Der Landtagsabgeordnete sei ein Befürworter der Windkraft, denn: „Wir brauchen sie, um die Energiewende zu stemmen.“ Für Lobner sei es zwar schön zu sehen, wie viel sich im Weinviertel auf dem Sektor der Erneuerbaren Energie getan habe, aber: Niederösterreich könne nicht alleine eine Beitrag zur Energiewende leisten. Andere seien ebenfalls am Zug.

Für die Gemeinde Neusiedl/Zaya sei das Windfest ein wichtiges: „Neusiedl war immer schon von Energie bestimmt; früher war es das Erdöl, heute ist es der Wind“, weiß Bürgermeister Andreas Keller. Das aktuelle Projekt habe zunächst großen Zuspruch in der Bevölkerung gehabt, das sei dann aber gekippt, die Stimmung war zwischenzeitlich gegen den Windpark. Doch jetzt sehe es wieder positiv aus: „Es war noch niemand bei mir, um sich zu beschweren“, schildert der Bürgermeister.

Sein Amtskollege von Palterndorf-Dobermannsdorf, Eduard Ruck, ist selbst Landwirt und legt darum viel Wert auf Regionalität. „Regional Strom zu erzeugen ist besonders wichtig, um von fossilen Brennstoffen wegzukommen.“ Wenn in seiner Gemeinde ein neues Haus gebaut wird, dann werde ihm vor Augen geführt, wofür Energie benötigt wird. „Geheizt wird mit der Wärmepumpe, dafür brauchen wir Energie“, nennt er ein Beispiel. Und weil es immer heißer werde, werden die Eigenheime mit Klimaanlagen ausgestattet, die ebenfalls Energie verbrauchen. Dass der Windstrom „vor der Haustür“, nämlich im Umspannwerk in Neusiedl, eingespeist wird, gefällt Ruck ebenfalls.

Er bestätigt Kellers Aussage: „Früher waren wir die Wiege des Erdöls, heute der Windkraft.“ Für den Bürgermeister aus Neusiedl an der Zaya steht aber fest: Seine Gemeinde werde sich, was erneuerbare Energie betrifft, „nicht taub stellen“ und sich mit Repowering - dem Austausch von kleineren Windkraftanlagen auf leistungsstärkere - auseinandersetzen, aber „mit den Windrädern werden wir langsam auf die Bremse steigen“.

Kritische Worte zu Energiepreisen von Pfarrvikar Schyma

Lobner sprach über den Klima- und Energiefahrplan des Landes NÖ, ein strategischer Prozess, der 2011 begonnen hat. Er betonte ebenfalls, dass vermehrt auf Repowering gesetzt werde, um mehr Windstrom zu generieren. Aber auch Photovoltaik-Flächen sollen ausgebaut werden, „auf Dächern oder ehemaligen Deponien und nicht auf fruchtbarem Land“.

Pfarrvikar Jean-Marie Schyma oblag die traditionelle Segnung des Windparks. Er sprach dabei die aktuell angespannte Situation an: „Die Energiepreis sind ein äußerst sensibles Thema.“ Denn es sei traurige Realität, dass sich von vielen „das Ersparte pulverisiert“, damit sie die Energiekosten bezahlen können. Dass, was die Natur uns gebe, im konkreten Fall den Wind, soll den Bürgern des Landes zugute kommen, wenn es von den Menschen genutzt werde, so der Geistliche bevor er zur Segnung schritt.

Zahlen & Daten zum Windpark: