Nach dem Krieg: Öl aus dem Bezirk als Reparationen

Ein Unternehmen, mit dem und vor allem von dem Gänserndorf über Jahrzehnte sehr gut gelebt hat, ist die OMV. Öl aus dem Matzner Feld war wesentlicher Bestandteil des österreichischen Staatsvertrages. Die NÖN sprach mit Helga Vogg, Elena Menasse und Andreas Walk über die Firmengeschichte.

Die Gründung der Österreichischen Mineralölverwaltung 1956 zur Nutzung der Erdölvorkommen leitet sich direkt aus dem Staatsvertrag und damit aus dem Gründungsdokument der nach Krieg und Besatzung wieder unabhängigen Republik ab. Die Lieferung von rund 7,8 Millionen Tonnen Öl aus dem 1949 entdeckten Matzner Feld finanzierten bis 1963 Reparationszahlungen an Russland. Mit Margarethe Ottilinger war 1958 eine Frau Vorstandsdirektorin, lange bevor der Begriff „Quotenregelung“ en vogue war. Sie besetzte diese Position bis zu ihrer Pensionierung 1982.

Die damaligen Förderquoten gegenübergestellt dem Energieverbrauch machen den expandierenden Energiehunger im Land deutlich: Mit 3.287.123 geförderten Tonnen 1956 deckte die ÖMV fast 100 Prozent des heimischen Erdölverbrauchs ab. 2020 wurden 610.000 gefördert, dem gegenüber steht ein Erdölverbrauch von 11,1 Millionen Tonnen.

Ölkrise und teure Fehlschläge bei Bohrungen

Die Ölkrise Ende der 1970er-Jahre veranlasste die ÖMV zu Übertiefbohrungen. Mit einer Endteufe von 8.553 Meter ist Zistersdorf Übertief (ÜT) 2A die europaweit tiefste Bohrung auf Kohlenwasserstoffe. Rein ökonomisch waren die Bohrungen ein Fehlschlag, die Lagerstätte wurde verfehlt, das Bohrloch stürzt ein. Geologisch zehren OMV und Wissenschaft noch heute von den Rekordbohrungen in rund 155 Millionen Jahre alte Sedimentschichten knapp über der Böhmischen Masse. Zistersdorf ÜT 2A brachte den europaweit tiefsten je gezogenen Bohrkern zutage.

Hauptstandort des Unternehmens war damals Neusiedl. Später besiedelte das Büro das Schloss Schönkirchen-Reyersdorf. 1968 schließlich wurde das Gebäude in Gänserndorf eröffnet, das noch heute Firmensitz der OMV Austria GesmbH ist. Neuestes Leuchtturmprojekt ist das OMV Innovation & Technology Center in Gänserndorf. Im Weinviertel entwickelte und weltweit eingesetzte Spitzentechnologien werden mit modernster Präsentationstechnik dargestellt. So kann der Besucher mittels Computeranimation eine Bohrfahrt an der Spitze des Bohrmeißels mitverfolgen – alles basierend auf realen Daten.

Unternehmen Garant für Arbeitsplätze

Das Mineralölunternehmen sorgte über Jahrzehnte für reichlich Arbeitsplätze im Bezirk, in Spitzenzeiten für an die 4.500 Menschen. Nicht selten waren gleich zwei Generationen einer Familie beschäftigt. Derzeit sind es lediglich an die 500 Mitarbeiter. Die Freibäder Schönkirchen-Reyersdorf und Neusiedl sind ebenso auf die ÖMV zurückzuführen wie Musikkapellen oder Sportvereine.

Der SC OMV Prottes mit seinem Barbarastadion wird noch heute von der OMV gesponsert. Die Werksbusse brachten die Mitarbeiter zur Arbeit und wieder retour. Sogar in der Gestaltung der St. Leonhards-Kirche in Matzen spielt Erdöl eine zentrale Rolle. Noch heute ruht die Osterkerze auf einem Bohrkern und einem Bohrmeißel. In Prottes ist der Erdöllehrpfad zu besichtigen. Die Lebenshilfe Matzen wird ebenfalls von der OMV unterstützt.

Seit Jahrzehnten prägen die typischen Pumpen das Landschaftsbild im Bezirk. Neuer Technologie gegenüber war die OMV immer aufgeschlossen und so produzieren auf der Deponie Schönkirchen-Reyersdorf 34.600 Module einer Photovoltaikanlage Strom für den Eigenbedarf. Der Chemiebereich wurde in den letzten Jahren stärker forciert, bloß diese Anlagen stehen nicht im Bezirk Gänserndorf. Strategieplanungen sind im Laufen, im März ist deren Veröffentlichung geplant. Man darf gespannt sein, wie die Geschichte der OMV im Bezirk Gänserndorf weitergeht.

