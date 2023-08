Nach Rücktritt von FF-Bezirksvize: Landeskommando kontert

Markus Unger legte am Freitag sein Amt als Bezirkskommandant-Stellvertreter der Feuerwehr zurück. Er wird der FF Mannsdorf weiter als Kommandant erhalten bleiben, im Bezirk wird er keine Funktion ausführen, außer die Arbeitsgruppen bis zu deren Abschluss weiterzuführen.

Die NÖN wollte die Gründe für seinen plötzlichen Rücktritt erfahren: „Ich habe immer einen Sinn darin gesehen, was wir als Freiwillige für die Feuerwehren tun. Einige Personen im Landesverband hatten aber andere Vorstellungen davon, wie eine Bezirksfeuerwehr zu führen ist und das ist für mich eben in den letzten Monaten nicht mehr sinnvoll gewesen.“ Mit den Kollegen im Bezirkskommando, allen voran Kommandant Georg Schicker, habe es überhaupt keine Probleme gegeben.

Unger war seit 2,5 Jahren Bezirkschef-Stellvertreter

„Ich bleibe Mannsdorfer Kommandant. Wir haben dort ein tolles, motiviertes Team. Auch wenn wir eine kleine Wehr sind, die Arbeit hier ergibt für mich Sinn“, erklärt Unger: „Im Landesverband gibt es Leute, die nicht wollen, dass man selbstständig denkt. Ich finde, wir haben eine tolle Bezirksorganisation. Im Land wird das aber nicht so gesehen.“ Unger war seit 2,5 Jahren Bezirks-Vize und spricht in den höchsten Tönen von seinen ehemaligen Kollegen im Bezirkskommando: „Ich bedanke mich für die gute Zusammenarbeit.“

Bezirkskommandant Schicker ist am Boden zerstört: „Ich kann den Schritt nachvollziehen, aber für mich und die Bezirksfeuerwehr ist das eine Katastrophe.“ Unger sei ein „Anpacker“ gewesen. „Aber wenn du ständig Prügel vor die Beine geworfen bekommst, zermürbt dich das“, so Schicker: „Markus wäre der perfekte Nachfolger als Bezirkskommandant gewesen – mit seiner Erfahrung und seinem Engagement.“

Wie es jetzt weitergehen soll, weiß Schicker noch nicht: „Ich muss ehrlich sagen, dass ich jetzt erstmals ratlos bin. Wir werden uns natürlich so schnell wie möglich im Bezirk zusammensetzen, auch mit den Abschnittskommandanten. Aber ich habe wirklich noch keine Idee.“ Jedenfalls ist eine Wahl notwendig, um den Posten nachzubesetzen.

„Ranghohe Bezirks-Funktionäre wollten Schickers Rücktritt“

Das Landeskommando hat Ungers Rücktritt „mit Verwunderung und Enttäuschung zur Kenntnis genommen.“ FF-Sprecher Franz Resperger: „Irritierend sind die Argumente, die Unger als Rücktrittsgrund nennt. “ Vor allem die Aussage, es hätte mit Schicker „überhaupt keine Probleme“ gegeben: „Wie ist es dann zu erklären, dass fünf ranghohe Funktionäre aus dem Bezirk Gänserndorf – nämlich alle Abschnittskommandanten inklusive Unger – im Juni dieses Jahres den sofortigen Rücktritt von Schicker gefordert haben?“ Das Schreiben wurde nicht nur an Schicker, sondern auch an das Landesfeuerwehrkommando geschickt. „Wir gehen davon aus, dass es triftige Gründe gegeben haben muss, dass die gesamte Feuerwehrführung des Bezirkes den sofortigen Rücktritt ihres Chefs gefordert hat“, so Resperger.

Unger dazu: „Ich habe den Brief unterschrieben, weil ich Druck verspürte und damals glaubte, dass es an der Person Georg Schicker liegt, dass gewisse Unterstützung ,von oben' fehlt. Mittlerweile weiß ich aber, dass dem Landesverband einfach das Konzept des Bezirks generell nicht passt.“

Gänserndorfs FF-Bezirkschef Georg Schicker. Sind auch seine Tage gezählt? Foto: privat

Wie die NÖN berichtete, wurde der Landesfeuerwehrverband vor etwa zwei Jahren darüber informiert, dass die Finanz- und Geschäftsgebarung des Feuerwehrbezirkes Gänserndorf nicht den Vorgaben des NÖ Feuerwehrgesetzes entspreche und somit der Landesfeuerwehrverband aufgrund seiner gesetzlichen Aufsichtspflicht gezwungen war, die Gebarung zu überprüfen.

„Erste Konsequenzen hat es bereits gegeben. Das Bezirksfeuerwehrkommando Gänserndorf wurde von einem unabhängigen Untersuchungsausschuss aufgefordert, sich an alle gesetzlichen und verbandsinternen Richtlinien zu halten. Zudem werden die Finanzen nun regelmäßig von einem Kontrollgremium des Landesfeuerwehrverbandes auf Herz und Nieren geprüft“, schließt Resperger.