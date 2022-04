Nach SPÖ-Kritik zu Bussen: Jetzt kontert VOR

Werbung Weintour Weinviertel Anzeige Best of Weintour in Hohenruppersdorf

In der Vorwoche berichtete die NÖN über eine Presseaussendung der SPÖ-Nationalrätin Melanie Erasim. Darin teilte sie mit, dass Busfahrer sich mit der Bitte an sie gewandt hätten, die „immer schlechter werdenden Arbeitsbedingungen“ für die Lenker im Parlament zum Thema zu machen. Weiters bemängelte sie, dass das Arbeitszeit- und Lohndumping-Problem im gesamten Weinviertel ein Problem darstelle, wann immer es zu Neuausschreibungen von Strecken komme, sowie fehlende Elektro-Busse.

Die Aussagen Erasims riefen nun den VOR (Verkehrsverbund Ost-Region) auf den Plan. Sprecher Georg Huemer entgegnet entschieden: „Das VOR-Projekt befindet sich in seiner finalen Phase und ist voll im Zeitplan, die E-Busse werden ab Sommer 2022 verkehren.“ Auch die Bemerkung, dass Dieselbusse mitten durch Ortschaften teils ohne Fahrgäste unterwegs seien, weil der Busverkehr für viele Pendler nicht attraktiv sei, möchte der VOR so nicht stehen lassen. Huemer dazu: „Wir haben in den jetzigen Dieselbussen nachweislich wesentlich mehr Fahrgäste, als vorher mit der ebenfalls dieselbetriebenen Bahn gefahren sind.“

Zur Info: Aktuell sind es knapp unter 1.200 Fahrgäste pro Schultag, die Eisenbahn konnte rund 700 Fahrgäste verbuchen. Warum? „Weil die Busse eben nicht wie vormals die Bahn einen großen Bogen um die Siedlungen machen, sondern viele Siedlungskerne direkt anbinden und bei den Menschen sind. Erfolgreicher, gut geplanter öffentlicher Verkehr eben. Ein erfolgreiches Projekt, das den Menschen in der Region dient.“ Die neuen Buslinien 530 und 535 seien nachweislich aufgrund steigender Fahrgastzahlen ein voller Erfolg. Die beiden Linien werden ab Sommer elektrisch betrieben. Huemer weiter: „Das ist ein komplexes und aufwendiges Projekt, auf das wir sehr stolz sind. Die Ausschreibung befindet sich auf der Zielgeraden. Voraussichtlich noch diesen Sommer werden wir erstmals in Österreich ein modernes, voll elektrisch betriebenes Regionalbus-Liniensystem vorstellen können.“

„Wir handeln nach EU-Verordnung“

Zum Thema der von Erasim angesprochenen Ausschreibungen verweist der VOR auf geltendes Recht. Huemer: „Die Ausschreibungstätigkeit des VOR basiert auf einer entsprechenden EU-Verordnung, welche eine transparente und faire Vergabe öffentlicher Aufträge vorsieht.“ Dabei komme im VOR ein Bestbieter- und kein Billigstbieter-Prinzip zur Anwendung.

Das heißt, es kommen neben dem Preis andere Faktoren zur Bewertung hinzu, wie Vorgaben bezüglich Sprachbeherrschung der Buslenker sowie eine bestimmte Alters- oder Lehrlingsquote. „Daneben setzen wir auf eine modernisierte Busflotte, welche den modernen Ansprüchen unserer Kunden entsprechen soll. Es gibt Gratis-WLAN, einheitliche Informationssysteme im Bus wie Sprachansagen, Bildschirme und diverse Zielanzeigen am Fahrzeug“, legt Huemer dar.

Weiters wird darauf verwiesen, dass ausnahmslos alle Auftragnehmer dem gelten Recht hinsichtlich Regelungen der Arbeitszeit oder des Mindestlohns verpflichtet sind. „Ein Unterbieten derartiger Vorgaben ist nicht zu tolerieren“, so Huemer abschließend.

