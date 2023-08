Nachricht an „Papa“: SMS-Betrüger treiben ihr Unwesen

Immer mehr Personen aus dem Bezirk Gänserndorf, insbesondere aus dem Südlichen Weinviertel, erhalten derzeit wieder SMS-Nachrichten mit folgendem – orthografisch nicht ganz einwandfreiem – Inhalt: „Hallo Papa! Mein Handy ist kaputt. Das ist meine neue Handynummer, die kannst du einspeichern. Kannst du mir unter dieser Nummer eine Whatsapp Nachricht schicken ?“

Kinderlose Männer und Frauen werden wahrscheinlich sehr rasch erkennen, dass es sich dabei nicht um einen verzweifelten Hilferuf, sondern vielmehr um eine dreiste Abzocke handelt. Andere werden jedoch immer wieder Opfer dieser findigen Betrugsmasche.

Besonders irreführend ist der Umstand, dass als Ersatznummer eine mit der österreichischen Vorwahl +43 aufscheint. Dadurch schöpft man erstmal vielleicht keinen Verdacht. Bei „Kindern“ handelt es sich meist um KriminelleAchtung: Die Nachrichten stammen in so gut wie allen Fällen von Kriminellen, die sich als die eigenen Kinder ausgeben, um die angeblichen Eltern später zu dringenden Überweisungen aufzufordern.

Das Geld landet dabei direkt in den Taschen der Kriminellen und das „echte“ Kind – so es eines gibt – weiß von nichts. Das Bundeskriminalamt rät Empfängern solcher Nachrichten eindrücklich davor, auf diese Nachrichten zu reagieren:

Wenn Sie ein Familienmitglied unter einer neuen Telefonnummer mit Forderungen nach Geld an Sie wendet, überprüfen Sie die alte Rufnummer oder andere Kontakte!

Ist ein Schaden entstanden, verständigen Sie sofort Ihr Banküberweisungsinstitut oder Ihren Kreditkartenanbieter und ersuchen Sie um Rückbuchung!

Erstatten Sie Anzeige bei der nächsten Polizeidienststelle!

Die Seite watchlist-internet.at, auf der ebenfalls vor derartigen Betrugsversuchen gewarnt wird, hält weitere Tipps parat:

Rufen Sie Ihr Kind unter der gewohnten Nummer an oder schreiben Sie ihm eine Nachricht. Ihr Kind weiß vermutlich nichts von einer angeblichen neuen Nummer.

Die Nachricht ist nicht so formuliert, wie Ihr Kind das tun würde? Die Kriminellen sitzen erfahrungsgemäß im weit entfernten Ausland und nützen Übersetzungsprogramme.

Sollten Sie die neue Nummer anrufen wollen, wird nie jemand abheben. Es folgen lediglich Ausreden, weshalb das Telefonieren nicht möglich sei.

Sollten Sie bereits eine Überweisung getätigt haben, wenden Sie sich in diesem Fall schnellstmöglich an Ihre Bank! Unter Umständen kann das Geld noch zurückgeholt werden, sofern die Zahlung noch nicht am Zielkonto eingelangt ist.

Immer wieder kommen diese Warnungen für Menschen zu spät und sie verlieren hohe Summen: Erst zu Beginn dieses Jahres überwies eine 61-Jährige aus der Gemeinde Großgöttfritz (Bezirk Zwettl) einen vierstelligen Geldbetrag an Betrüger – im Glauben, sie könne damit ihrer in Wien lebenden Tochter helfen. Das Geld sah sie naturgemäß niemals wieder. Die Kriminellen machten sich aus dem Staub.