Der außergewöhnlich kalte und nasse Mai 2021 hat natürlich auch Auswirkungen auf die Landwirtschaft, die NÖN sprach mit Bezirksbauernkammer-Obmann Manfred Zörnpfenning. Eine klare Aussage, ob der nasskalte Monat gut oder schlecht für die Landwirtschaft war, lässt sich wie so oft nicht treffen: „Es gibt Kulturen, die sehr unter den niedrigen Temperaturen und dem hohen Niederschlag leiden – beim Spargel gab es beispielsweise sehr hohe Ertragseinbußen, auch die Jugendentwicklung bei Zwiebeln, Rüben und Erdäpfeln läuft sehr schleppend“, berichtet der Landwirt aus Aderklaa.

Das Getreide hingegen profitiert von der Wetterlage, es muss nicht unter großer Hitze und Trockenheit leiden, es musste nicht künstlich bewässert werden: „Für das Getreide waren die Bedingungen sehr positiv, kühle und feuchte Nächte mit viel Tau am Morgen, da kann sich die Frucht schön langsam entwickeln. Vielleicht wird die Ernte heuer etwas später anstehen, aber das ist nicht tragisch, die Erträge und die Qualität könnten dafür sehr gut sein.“

„Wir können unsere eigene Ware halt erst etwas später anbieten und müssen länger mit Produkten aus dem Ausland arbeiten.“ Simon Zoubek, Biohof Adamah

Eine genaue Prognose sei aber schwer möglich: „Dafür ist es noch viel zu früh. Wer weiß, wie das Wetter im Juni, Juli dann ist? Mais und Rüben sind beispielsweise jetzt sicher hinten nach, es kann aber gut sein, dass diese Kulturen das bis zur Ernte noch aufholen.“ Große Probleme gäbe es teilweise im Anbau der Kulturen, durch die ständigen Niederschläge konnten die Landwirte nicht oft auf ihre Felder fahren, weil die Böden zu nass waren, also kam es zu Stress beim Anbau und speziell im Bio-Landbau auch zu Proleten, Hack-Arbeiten am Acker durchzuführen.

Auch der Kürbis leide teilweise sehr unter den Wetterkapriolen: „Der mag es warm, hat die feuchten und kalten Verhältnisse gar nicht gern. Teilweise ist die Saat im Boden verfault, manche mussten ganze Felder umreißen“, berichtet der Kammer-Obmann.

Simon Zoubek vom Biohof Adamah sieht es ähnlich: „Bei uns hat sich alles um zwei bis drei Wochen nach hinten verschoben.“ Die Kulturen in den Folientunnels und Glashäusern natürlich nicht, aber auch die Jungpflanzen seien später dran als sonst. „Für uns ist das aber nicht so schlimm, so können wir unsere eigene Ware halt erst etwas später anbieten, müssen wir eben länger mit Ware aus dem Ausland arbeiten“, so der Bio-Bauer.

Besonders freuen werden sich die Konsumenten, dass es mittlerweile auch schon Erdbeeren aus der Region gibt, die beliebten süßen Früchtchen ließen heuer bis zu drei Wochen länger auf sich warten.

Wie wirkte sich aber das überwiegend kalte und nasse Wetter auf das größte Freilichtmuseum Niederösterreichs, das Museumsdorf Niedersulz, aus?

„Natürlich war das Wetter nicht ganz optimal. Die Freude über die Eröffnung war aber den Besuchern genauso wie den Mitarbeitern anzumerken. So konnten die letzten Wochen optimal für einen Besuch genutzt werden“, lässt Christoph Mayer, Geschäftsführer des Museumsdorfs, wissen.