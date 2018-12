Winterzeit bedeutet für viele auch Grippezeit – und während die einen dabei auf die Abwehrkräfte ihres Körpers vertrauen, setzen andere auf kleine Helferlein aus der Apotheke. Beliebt sind dabei homöopathische Mittel. Bei diesen handelt es sich um Arzneien, die vorwiegend aus dem Mineral-, Pflanzen- und Tierreich stammen.

Die Stripfinger Allgemeinmedizinerin und Schulärztin am Konrad Lorenz Gymnasium, Birgit Kapfinger-Bruckner, weiß, warum diese so gerne eingenommen werden: „Die Homöopathie ist deshalb so beliebt, weil sie wirkt und nebenwirkungsfrei ist. Meine Patienten haben sehr gute Erfahrungen mit dieser Heilmethode gemacht. Wie viele Studien belegen, gehört sie zweifellos zur evidenz-basierten Medizin.“

Adelheid Mammerler, Leiterin der Stadtapotheke, hält von der Forderung nach einem Verbot nichts. | NÖN

Geht es nach der Wiener Patientenanwältin Sigrid Pilz, soll der Verkauf homöopathischer Arzneimittel jedoch verboten werden. Der Grund: Diese seien nicht wirksam, so Pilz, die auch darauf verwies, dass die Med Uni Wien das Wahlfach Homöopathie jüngst abgeschaffte.

Eine Forderung, der Kapfinger-Bruckner, die seit vielen Jahren ein Zusatzdiplom für Homöopathie der Österreichischen Ärztekammer besitzt, nichts abgewinnen kann.

Dies sei „ein Schritt in eine völlig falsche Richtung“ und eine „sehr traurige Entwicklung“. In der Schweiz und in Deutschland beispielsweise sei die Homöopathie voll anerkannt, ins Gesundheitssystem integriert und werde teilweise sogar als Kassenleistung angeboten.

Zur Info: In der Homöopathie wird ein Wirkstoff, der bei einem Gesunden bestimmte Symptome produziert, durch Zugabe eines Wasser-Alkohol-Gemisches immer weiter verdünnt und verschüttelt, bis die Ausgangssubstanz chemisch nicht mehr nachweisbar ist. Die Einzelmittel sind als Tropfen, Tabletten und in Form von Globuli erhältlich.

Kapfinger-Bruckner weist auf einen weiteren Aspekt hin: „Der Bürger muss frei sein in der Wahl seiner Therapie. Eine Patientenanwältin, die den Kranken entmündigen will, ist leider keine sehr gute Vertreterin für diesen.“

Medizinerin Birgit Kapfinger-Bruckner schwört auf homöopathische Arzneimittel. | NÖN

Auch Adelheid Mammerler, Leiterin der Stadtapotheke Gänserndorf, hält von der Forderung, den Verkauf homöopathischer Arzneimittel in Apotheken zu verbieten, gar nichts: „Gerade bei diesen Produkten spielt die ausführliche Beratung eine wesentliche Rolle. Welches Medikament der Patient benötigt, stellt sich häufig nach einem längeren Gespräch heraus“, erklärt sie.

Zwar sei bei der Einnahme eines falschen Stoffes kein gesundheitlicher Schaden zu erwarten, „aber das Produkt soll ja auch tatsächlichen wirken“. Eine entsprechende Beratung in der Apotheke sei für den Patienten deshalb äußerst wichtig. Rund ein Prozent aller in ihrem Geschäft verkauften Produkte sind homöopathische Arzneimittel, so Mammerler.

Übrigens: Die Reglementierung der Komplementärmedizin und damit auch die der Homöopathie obliegen in Österreich den Ärztekammern. Rezepte werden für homöopathische Mittel nicht ausgestellt.