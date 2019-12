Was bringt das neue Jahr für die Region? Dieser Frage ging die NÖN nach und liefert hier eine Zusammenfassung der wichtigsten Ereignisse.

Das größte und spektakulärste Bauprojekt wird am 1. Februar in Gänserndorf eröffnet – das neue Hallenbad, das sich nun Regionalbad nennt. Etwa 8 Millionen Euro hat die Stadt in die Anlage investiert, wobei ungefähr die Hälfte von diversen Förderungen stammt. Finanziell beteiligen sich über 30 der 44 Gemeinden des Bezirks am Projekt. Der Deal: Sie unterstützen das Bad die nächsten 20 Jahre jährlich mit einem Euro pro Einwohner – als Gegenleistung erhalten sie unter anderem Ermäßigungen beim Bad-Besuch.

Das Zentrumsprojekt in Deutsch-Wagram mit dem Neubau von Geschäftsflächen und Wohnungen soll bis Mai des Jahres 2020 fertig werden.

Die Inbetriebnahme des derzeit im Bau befindlichen Kindergartens in Deutsch-Wagram ist für September 2020 geplant.

In Strasshof soll im September 2020 der neue Schulcampus in Betrieb gehen. Die Kosten für den Bau betragen rund 28 Millionen Euro.

Der Rewe-Konzern plant einen neuen Supermarkt gegenüber dem Lagerhaus in Strasshof.

Im neuen Jahr wird auch entschieden, welche Projekte im Rahmen der Landesausstellung 2022 begleitend zu Marchegg forciert werden sollen. 4 Millionen Euro stehen dafür zur Verfügung.

Bis 2023 wird die gesamte Marchegger Ostbahn unter laufendem Betrieb elektrifiziert und abschnittsweise zweigleisig ausgebaut. Die erste Bahnüberführung in Raasdorf wurde bereits eröffnet, weitere werden 2020 folgen.

Viel fehlt nicht mehr, dann ist er endgültig fertig: Die Rede ist vom Protteser Hauptplatz, der seit Sommer komplett umgestaltet wird. Im Zuge des Umbaus wurde auch der Verlauf einer Vorrangstraße geändert, was der örtlichen Volkspartei den Furor der Bürgerliste „Pro Prottes“ einbrachte. Die geplante Investitionssumme beträgt maximal 1,2 Millionen Euro. Die Grünraumgestaltung soll durch „Natur im Garten“ sowie „NÖ Gestalten“ unter Einbindung der Bevölkerung erfolgen.

Ein Großteil der Sanierungsarbeiten am Donau-Hochwasserschutzdamm konnte schon früher als geplant abgeschlossen werden, 2020 wird die Sanierung komplett beendet sein. Die Runderneuerung des Hochwasserschutzes bedeutet Sicherheit für 30.000 Bürger in Wien und NÖ.

Auch in der Stadtgemeinde Groß-Enzersdorf wird im neuen Jahr das eine oder andere Projekt umgesetzt. So wird der langersehnte Radweg zwischen Groß-Enzersdorf und Neu-Oberhausen fertiggestellt.

Außerdem ist geplant, das „E-Car-Sharing“-Projekt, das in der Stadt bereits verwirklicht wurde, auf die umliegenden Katastralgemeinden Probstdorf und auch Oberhausen auszuweiten.

Am 9. Jänner findet auch der Spatenstich für den lange umstrittenen, aber dringend nötigen Zubau zur Volksschule in Groß-Enzersdorf statt. Gut 11 Millionen Euro wird er verschlingen. Die Fertigstellung ist jedenfalls für das Schuljahr 2021/22 geplant.

In der Großgemeinde Angern sollen im September 2020 unter anderem der neue Kindergarten und die Tagesbetreuungseinrichtung sowie das Pfarrzentrum in Ollersdorf eröffnet werden.

In Zistersdorf werden das Dach und die Fassade der Kinderbetreuungsstätte begrünt. Kostenpunkt: 518.000 Euro.