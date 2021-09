Ulrike S. (Name der Redaktion bekannt) ist mehr als verärgert. Grund: Ihre 15-jährige Tochter darf die im Mai versprochene Lehrstelle auf der Gänserndorfer Bezirkshauptmannschaft nun doch nicht antreten, weil sie nicht gegen Corona geimpft ist. Die Mutter spricht von einem Skandal, das Amt der NÖ Landesregierung wiederum beharrt auf seinen Vorgaben.

Ulrike S., sie ist übrigens die Tante jener beiden Jugendlichen aus dem Marchfeld, die nach der Covid-19-Impfung eine Herzmuskelentzündung bekamen ( die NÖN berichtete ), erinnert sich: „Als wir die Zusicherung für den Ausbildungsplatz als Verwaltungsassistentin erhielten, war meine Tochter voller Vorfreude.“

„Meine Tochter ist am Boden zerstört. Sie hatte sich so auf die Stelle gefreut.“

Ulrike S., Mutter des Mädchens

Die Ernüchterung kam dann Mitte August, als der Familie ein E-Mail des Landes ins Haus flatterte.

In diesem wurden der Immunitätsstand bzw. die Impfbereitschaft des Mädchens erfragt: „Wir haben wahrheitsgemäß geantwortet, dass meine Tochter nicht geimpft ist und sich auch nicht impfen lassen wird.“

Daraufhin kam die Absage des Landes: „Meine Tochter ist am Boden zerstört. Den Lehrplatz, auf den sie sich schon gefreut hat, bekommt sie nicht. Alle andern Ausbildungsplätze für September sind schon vergeben.“

Ulrike S.: Impfzwang existiert

Ulrike S., ihr Ehemann sowie die beiden Töchter sind generell gegen die Corona-Impfung. Es gebe zu viele ungeklärte Fragen über Wirkung und Nebenwirkung: „Wir sprechen aus Erfahrung, wenn wir an Nichte und Neffe denken.“ Was Ulrike S. weiters stört: „Ständig wird behauptet, dass es keinen Impfzwang gibt – in Wirklichkeit existiert dieser aber.“

Unzählige Kundenkontakte machen Impfung notwendig

Das Amt der NÖ Landesregierung rechtfertigt seine Entscheidung: „Unsere Bedienstete haben in ihrem beruflichen Alltag unzählige Kundenkontakte. Durch eine Immunisierung von Landesbediensteten kann eine Vielzahl möglicher Ansteckungen zum Schutz von Bürgern verhindert werden.“

Zudem sei man als Arbeitgeber im Rahmen der Fürsorgepflicht für die Sicherheit und Gesundheit der Dienstnehmer am Arbeitsplatz verantwortlich: „Darüber hinaus haben wir zu gewährleisten, dass gerade in Zeiten wie diesen die Funktionsfähigkeit des NÖ Landesdienstes in seiner Gesamtheit erhalten bleibt.“