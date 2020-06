Vor allem Schmuck und Elektronikgeräte im fünfstelligen Eurobereich erbeuteten drei Georgier im November 2019 bei Wohnhauseinbrüchen in Günselsdorf, Unterolberndorf, Untersiebenbrunn und Waidendorf.

Nach dem vierten Coup wurden sie bei der Heimfahrt von der Polizei ertappt und kamen in Haft. Nun musste sich das Trio wegen gewerbsmäßig schweren Diebstahls vor Richter Manfred Hohenecker am Landesgericht Korneuburg verantworten.

„Sie haben alle zu wenig verdient und deshalb beschlossen, gemeinsam einbrechen zu gehen.“Der Richter

Die Ermittlungen ergaben, dass sich die Georgier bei einem noch nicht überführten Mittäter im südmährischen Břeclav einquartiert hatten. Von dort aus reisten sie nach Österreich ein. „Sie haben alle zu wenig verdient und deshalb beschlossen, gemeinsam einbrechen zu gehen“, brachte es der Richter auf den Punkt und legte den Angeklagten nahe, geständig zu sein.

Telefondaten, Werkzeug- und Schuhspuren sowie die im Auto vorgefundene Beute ließen auch für Staatsanwalt Friedrich Köhl keine Zweifel an der Schuld des Trios aufkommen.

Zwei von ihnen waren bereits im Vorfeld umfassend geständig (und beteuerten, das Geld für ihre kranken Kinder benötigt zu haben), der dritte – er verbüßte in seiner Heimat eine neunjährige Haftstrafe wegen Mordversuchs – rang sich vor Gericht schließlich ebenfalls durch und gab die Einbrüche zu. Wo sich der vierte Täter gerade aufhalten könnte? „Keine Ahnung …“

„Brauchte Geld für behinderte Tochter“

Bei einem Strafrahmen von ein bis zehn Jahren setzte es für den in Deutschland und Dänemark einschlägig vorbestraften Erstangeklagten – der studierte Geologe hatte seinen Job verloren – eine Haftstrafe von dreieinhalb Jahren.

„Ich brauchte das Geld für meine behinderte Tochter und bereue alles zutiefst“, zeigte er sich reumütig. Der bislang unbescholtene Zweitangeklagte, der „nur“ bei zwei Coups dabei war, muss für zweieinhalb Jahre hinter Gitter. Drei Jahre Gefängnis lautete das Urteil für den Drittangeklagten.

„Auch wenn sie noch so edle Motive hatten: Es geht nun einmal nicht, sich zusammenzutun und Einbrüche zu verüben statt Geld durch redliche Arbeit zu verdienen“, sprach Hohenecker von einem Urteil mit Augenmaß. Auf die Frage, ob sie ihre Strafen in Österreich oder in ihrer Heimat verbüßen wollen, war sich das Trio ebenfalls einig: Die Männer wollen nicht nach Georgien überstellt werden. Die Urteile sind rechtskräftig.