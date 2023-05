NÖ Wirtschaftsbund: Ecker bleibt Landesgruppenobmann

Der Wirtschaftsbund Niederösterreich hat bei der 19. Landesgruppenhauptversammlung in der Messe Tulln seine Neuwahlen abgehalten. Dabei wurde der amtierende Landesgruppenobmann und Präsident der NÖ Wirtschaftskammer Wolfgang Ecker (58) in seiner Funktion bestätigt. Der Steinmetzmeister aus Wolfsgraben im Bezirk St. Pölten geht damit in seine zweite Periode als Obmann des NÖ Wirtschaftsbundes.

„Ich freue mich sehr, dass mir erneut diese Verantwortung übertragen wurde. Diese Bestätigung für die Arbeit von meinem Team und mir ist zugleich ein großer Ansporn, uns weiterhin mit voller Kraft für die Unternehmerinnen und Unternehmer in Niederösterreich stark zu machen“, sagt Wolfgang Ecker zu seiner Wiederwahl als Landesgruppenobmann des NÖ Wirtschaftsbundes. Gerade die vergangenen Jahre hätten gezeigt, wie wichtig eine Organisation wie der Wirtschaftsbund ist. Gemeinsam konnte viel für die Unternehmen erreicht und umgesetzt werden, wenn auch so manches durch die schwierigen Bedingungen in den vergangenen Jahren verdeckt wurde.

Aus dem Bezirk Gänserndorf war Bezirksgruppenobmann Andreas Hager anwesend.

