Die ÖBB wollen die Nordbahn zu einer Hochgeschwindigkeits-Strecke ausbauen – und zwar von Wien-Süßenbrunn bis Bernhardsthal (66 Kilometer). Geplanter Baubeginn ist 2022.

Unterteilt ist das Projekt in den 27 Kilometer langen Südabschnitt (Wien-Süßenbrunn bis Angern) und den 39 Kilometer langen Nordabschnitt (Angern bis Bernhardsthal).

Im Südabschnitt werden neben den Bahnanlagen auch Haltestellen modernisiert, nämlich jene in Helmahof und in Silberwald – Stichwort Barrierefreiheit. Weiters werden Eisenbahnkreuzungen zwischen Aderklaa und Deutsch-Wagram, in Deutsch-Wagram sowie in Silberwald aufgelassen und teils durch Straßenüberführungen bzw. Straßenunterführungen ersetzt. Im Zuge der Arbeiten werden auch die Park&Ride-Anlagen entlang der Strecke weiter ausgebaut – in Deutsch-Wagram, Strasshof und Gänserndorf gibt es somit künftig zusätzliche Stellplätze.