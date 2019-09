Hat die Bezirks-FP zu wenige Beisitzer? Zumindest kritisierten (ehemalige) Parteimitglieder am NÖN-Telefon, dass sie Einladungen für Sitzungen der Wahlbehörde erhalten haben. Auf eine Absage sei nicht reagiert worden.

Die NÖN fragte bei der Bezirkspartei nach – herrscht Not am Mann? „Aufgrund des Ergebnisses bei der Nationalratswahl 2017 mit 30,5 % haben wir die ehrenvolle Aufgabe, über 600 Beisitzer und Ersatzbeisitzer im Bezirk zu stellen“, heißt es seitens der Bezirkspartei. Das Problem: 600 sei in etwa die Anzahl der Bezirksparteimitglieder.

Wie soll jetzt verfahren werden? „Wir übernehmen die Beisitzerlisten der letzten Wahl und aktualisieren sie.“ Alle zeitgerecht übermittelten Rückmeldungen der Beisitzer würden berücksichtigt. Klarzustellen sei, dass niemand von der Bezirkspartei angeschrieben wurde: „Die Personen scheinen die Einladung der Gemeinde zur konstituierenden Sitzung mit einem Parteischreiben zu verwechseln.“