Notarzt rückte 1.794 Mal aus

Das Rote Kreuz, genauer die Bezirksstelle Gänserndorf-Marchegg, zieht Bilanz über das abgelaufene Jahr: Insgesamt 41.265 Einsätze im Rettungs- und Krankentransport wurden 2022 verzeichnet – um rund 1.000 weniger als 2021. Zurückgelegt haben die Sanitäter etwa 1,7 Millionen Kilometer, was einer Strecke von 42 Erdumrundungen gleichkommt. Dabei wurden 38.936 Einsatzstunden geleistet.

Einen Rekord gab es beim Notarzteinsatzfahrzeug: 1.794 Mal musste das NEF im Vorjahr ausrücken – so oft wie noch nie davor. 2021 waren es „nur“ 1.692 Mal und 2020 wurden 1.561 Einsätze protokolliert. „Nach zwei Jahren Corona-bedingter Einschränkungen machte sich 2022 wieder Normalität breit“, erinnert sich Rotkreuz-Geschäftsführer Wolfgang Antos.

Und weiter: „Sogar unsere traditionellen Veranstaltungen waren wieder möglich, wenn auch mit erhöhten Hygieneanforderungen.“ Um für einen eventuellen Blackout bestmöglich gerüstet zu sein, hat das Rote Kreuz auch Maßnahmen für die Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes initiiert bzw. zum Teil bereits umgesetzt.

43 Angestellte und 514 Ehrenamtliche im Einsatz

Wie viele Personen sind eigentlich für das Gänserndorfer Rote Kreuz tätig? „Zum Jahresende hatten wir 43 Angestellte und 514 Ehrenamtliche. Dazu kamen 16 Teilnehmer des Freiwilligen Sozialjahres und 40 Zivildiener.“ Von den letzten beiden Gruppen bleibt etwa die Hälfte der Personen als Ehrenamtliche dem Roten erhalten. Der Fuhrpark umfasste mit Jahresende 36 Fahrzeuge sowie fünf Anhänger (Material-, Kühl- und Feldküchenanhänger).

Alle Bilanzzahlen des Roten Kreuzes zu nennen, würde den Rahmen dieses Berichts komplett sprengen. Kurz erwähnen muss man aber die zahlreichen anderen Dienstleistungen der Rettungsorganisation: Die First-Responder (Ersthelfer) sowie die Gesundheits- und Sozialen Dienste.

Zu Letzteren gehören Pflegebehelfsverleih, die Aktion „Zuhause essen“, Betreutes Reisen, Seniorentreffs, Blutspende-Aktionen, die Team-Österreich-Tafel, das Kriseninterventionsteam, die Sozialbegleitung und Spontanhilfe, Bewegung zum Wohlfühlen, der Besuchs- und Begleitdienst, Henry-Läden, das Lernhaus Gänserndorf, die Lesepatenschaft und Betreutes Wohnen. Überall wurde gratis, aber nicht umsonst für Mitbürger gearbeitet.

Natürlich wurden vom Roten Kreuz auch Personen ausgebildet. So gab es im Vorjahr 108 Erste-Hilfe-Kursveranstaltungen mit 1.345 Kursabschlüssen. Und: Neun Rettungssanitäter wurden ausgebildet.

Wie sieht es bei den heurigen Kultur-Events aus? Antos: „Dank der Unterstützung unserer Sponsoren und der Stadtgemeinde Gänserndorf wird es zwei Veranstaltungen geben. Den Beginn macht der Benefiz-Kabarettabend am 17. Mai mit Robert Palfrader.“ Der Künstler bringt das Programm „Allein“ auf die Rotkreuz-Bühne. Am 23. September folgt das traditionelle Jugendfest, das „Rescue me 2023“.

