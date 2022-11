Nur ein Kassen-Internist für den Bezirk

Nicht nur bei Kinderärzten gibt es im Bezirk einen eklatanten Mangel an Kassenärzten ( die NÖN berichtete mehrmals ), auch in anderen medizinischen Fächern sieht es katastrophal schlecht aus.

Von vielen Mitbürgern unbemerkt trat zum Beispiel Hermann Hauser im Sommer seinen wohlverdienten Ruhestand an. Haken an der Sache: Er war der einzige Internist in der Stadt Gänserndorf, der einen Vertrag mit der ÖGK (Österreichischen Gesundheitskasse) hatte.

Ein Nachfolger für die vakante Kassenstelle wurde bis jetzt nicht gefunden. „Die Stelle wird natürlich nachbesetzt, das Verfahren läuft gerade“, erklärt ÖGK-Sprecherin Marie-Theres Egyed auf NÖN-Nachfrage.

Bis dahin gibt es im ganzen Bezirk – immerhin 107.000 Einwohner – nur noch einen Kassen-Internisten, nämlich Manfred Fleischer, der in Zistersdorf ordiniert. Die restlichen neun Internisten sind Wahlärzte, die man privat bezahlen muss.

Übrigens: Mehr als zwei Kassen-Internisten im Bezirk sind derzeit gar nicht möglich. „Im Stellenplan für den Bezirk Gänserndorf sind zwei Planstellen für Innere Medizin ausgewiesen“, so die ÖGK-Sprecherin.

